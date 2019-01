La 'galette des rois' à l'Alliance Française d'Aoste

Comme les années passés, l'Alliance française invite à célébrer 'La galette des rois' à son siège d'Aoste le mardi 8 janvier à 16h. Il s'agit d'un gâteau qui se partage traditionnellement le 6 janvier, le jour de l'Epiphanie. Composée d'une pâte feuilletée, dans laquelle est dissimulée une fève, elle est généralement fourrée à la frangipane, crème à base d'amandes douces, de beurre, d'œufs et de sucre. Mais on en trouve de plus gourmandes pour ravir les palais: au chocolat, à la pomme, aux fruits confits.



A l'étranger, la célèbre galette des rois trouve de nombreux adeptes, notamment sur les tables belges et hollandaises. Même s'il est surtout coutume de la déguster à la Nouvelle-Orléans, pendant le Carnaval, on la savoure aussi à New York, à Londres ou à Berlin.