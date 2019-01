L'EDICOLA DEL CAFFÉ QUOTIDIANO

Il Corriere della Sera - Inter-Napoli, il blitz militare degli ultrà. Manovra, tagli a imprese e istruzione, in tre anni previsti nove miliardi in meno

La Stampa – Violenza negli stadi, la svcolta di Salvini: 'incontrerò gli ultrà'. Autostrade, 'il governo ci usa come un bancomat'

La Repubblica - Ultrà morto, il campionato non si ferma; Gravina, 'linea dura ma sabato si gioca'. Tasse sul volontariato, rivolta da Assisi a Sant'Egidio

Il Sole 24Ore – Famiglia, ecco i bonus in manovra, dai 1.500 euro per il nido ai 5 giorni a casa per i neopapà. Agnelli sale in Borsa, Berlusconi scende

Il Fatto Quotidiano - Liste d'attesa infinite anche nelle regioni virtuose; strutture private lombare, 'tempi raddoppiati'

La Gazzetta dello Sport - Sabato si gioca, i violenti e i razzisti non devono vincere

Gazzettamatin.it - Sci alpino, Federico Paini esordisce in Coppa del Mondo

Aostasera.it – Francese muore sul Monte Bianco facendo speed riding

Aostaoggi.it - Insediata la commissione speciale sulla quotazione di Cva

Aostanews24.it - Casino, nuova inchiesta sui finanziamenti regionali del 2017