Messaggio di fine anno del Presidente della Regione, Antonio Fosson

C’est avec grand plaisir que je souhaite adresser à tous les Valdôtains, à cette occasion, mes meilleurs vœux de Joyeux Noël et de Bonnes Fêtes, au nom de tout le Gouvernement régional et en mon nom personnel.

Si chiude in questi giorni un anno difficile per quanto riguarda la politica valdostana, caratterizzato a maggio da un risultato elettorale molto frammentario, che non ha dato stabilità politica alla Regione. Questo ha poi determinato uno scontro politico acceso, che ha portato anche ad un clima poco sereno e difficile, con risvolti preoccupanti per chi aspettava risposte.

In questo contesto, la realtà politica autonomista ha ritrovato un’unità, ha capito gli errori commessi, ha scritto un programma capace di superare le criticità evidenti, che l’assetto politico precedente non poteva più risolvere.

Ci siamo assunti pesanti responsabilità per superare queste difficoltà.

Per questo ora ricopro questo ruolo e ho l’onore di guidare questo Governo, che vuole superare le emergenze, che è di responsabilità, che vuole essere di dialogo e di confronto.

Sono qui, oltre che per fare gli auguri a tutte le Valdostane e ai Valdostani, soprattutto a quelli che vivono in difficoltà, con gravi problemi, in mancanza di risorse, con la paura di perdere il lavoro, ai malati, agli anziani, per assicurarvi un nuovo, grande e responsabile impegno, mio e di tutto il Governo regionale ad ascoltarvi, a portare avanti le vostre richieste e a lavorare per il bene della Valle d'Aosta.

Ho sollecitato tutti i Consiglieri regionali a superare le discussioni e a ritrovare un dialogo costruttivo: sono sicuro che tutti - anche se in modo diverso – vogliamo lavorare e impegnarci per costruire un futuro migliore.

E’ una sfida per noi rappresentanti di movimenti autonomisti, ma anche per tutti gli altri.

Il popolo della montagna ha sempre saputo riscoprire i valori e metterli in comune, dando esempio di solidarietà e di lavoro proficuo.

Les yeux de nos enfants qui attendent Noël sont pleins d’attente et d’enthousiasme: de la même façon, nous souhaitons redécouvrir l’espoir de bien travailler et d’emprunter le meilleur chemin pour nous et pour la communauté valdôtaine toute entière.

A vous tous et à vous toutes.