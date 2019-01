OGGI lunedì 31 dicembre saint Sylvestre sainte Colombe

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 31 dicembre

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa di Ringraziamento e Te Deum

con le Parrocchie del Centro storico

Martedì 1° gennaio

Convento San Giuseppe - ore 15.00

Visita alle Suore dell'infermeria

Cattedrale - ore 18.00

Pontificale per la Solennità di Maria S.ma Madre di Dio

Mercoledì 2 gennaio

Vescovado - mattino

Udienze

Giovedì 3 gennaio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Venerdì 4 gennaio

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Domenica 6 gennaio

Cattedrale - ore 10.30

Pontificale per la Solennità dell'Epifania del Signore

Collegiata di Sant'Orso - ore 17.30

Celebrazione dei Vespri

Lunedì 7 gennaio

Saint-Oyen, Château Verdun - mattino

Incontro Presbiteri di recente ordinazione

Martedì 8 gennaio

Pianezza - mattino e pomeriggio

Assemblea della Conferenza Episcopale Piemonte-Valle d'Aosta

Venerdì 11 gennaio

Vescovado - mattino

Udienze

Sabato 12 gennaio

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Priorato di Saint-Pierre - ore 9.30

Incontro di formazione per Collaboratori dei Parroci

Domenica 13 gennaio

Casa di Riposo J.B. Festaz - ore 9.30

s. Messa e visita agli ospiti

Lunedì 14 - mercoledì 16 gennaio

Roma

Comitato per la valutazione dei progetti di intervento

a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

Venerdì 18 gennaio

Vescovado - mattino e pomeriggio

Udienza

•Le Messager Valdotain lunedì 31 dicembre saint Sylvestre sainte Colombe

La Chiesa celebra San Silvestro I Papa dal 31/01/314 al 31/12/335)

Silvestro è il primo Papa di una Chiesa non più minacciata dalle terribili persecuzioni dei primi secoli. Nell’anno 313, infatti, gli imperatori Costantino e Licinio hanno dato piena libertà di culto ai cristiani, essendo papa l’africano Milziade, che è morto l’anno dopo. Gli succede il prete romano Silvestro. A lui Costantino dona come residenza il palazzo del Laterano, affiancato più tardi dalla basilica di San Giovanni, e costruisce la prima basilica di San Pietro. Il lungo pontificato di Silvestro (21 anni) è però lacerato dalle controversie disciplinari e teologiche, e l’autorità della Chiesa di Roma su tutte le altre Chiese, diffuse ormai intorno all’intero Mediterraneo, non è ancora affermata. Nel Concilio di Arles (314) e di Nicea (325) papa Silvestro non ha alcun modo di intervenire: gli vengono solo comunicate, con solennità e rispetto, le decisioni prese. Fu il primo a ricevere il titolo di «Confessore della fede».

Il sole sorge alle ore 8,10 e tramonta alle ore 16,44.