Tanti Comuni valdostani esortano a tener spenti i fuochi d'artificio

Con l’arrivo delle festività di fine anno si ripresenta puntuale la pratica dell’utilizzo di fuochi d’artificio. Come si apprende dalle cronache nazionali questa usanza porta con sé delle conseguenze di non poco conto sia per le persone, che per gli animali e l’ambiente.

L’utilizzo dei giochi pirotecnici infatti può causare infortuni alle persone, con particolare riguardo a bambini e anziani, mentre il rumore del loro scoppio e gli effetti luminosi possono spaventare i nostri amici a quattro zampe, portandoli a perdere l’orientamento e a fuggire in strada, causando dunque un ulteriore pericolo per loro stessi e per gli automobilistiInfine anche a livello ambientale questi manufatti possono imbrattare gli edifici e i loro residui possono essere una fonte di sporcizia o addirittura di pericolo se inesplosi.

Riprendendo le raccomandazioni di numerosi cittadini e Associazioni animaliste, NUMEROSI COMUNI VALDOSTANI TRA CUI AOSTA HANNO EMESSO DELLE ORDINANZE di divieto assoluto di utilizzo dei fuochi illegali.

E' necessario senso civico e di responsabilità individuale, perchè tutti rispettino le norme e usino in modo corretto e consapevole dei giochi pirotecnici durante il Capodanno, limitandone il più possibile l’utilizzo.