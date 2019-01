Gli auguri della Presidente del Consiglio Valle Emily Rini

«Les fêtes sont une belle occasion pour se réunir autour de nos traditions, de notre histoire et de notre culture. Ce sont un moment de partage, avec la famille, les amis, mais aussi une opportunité pour retrouver et se retrouver autour d'un sentiment collectif, le sentiment de notre communauté.»

«Ci lasciamo alle spalle un anno particolarmente impegnativo, a cavallo tra due Legislature del Consiglio Valle, durante il quale hanno prevalso le logiche della divisione a scapito di un'unità che è invece sempre più invocata dai valdostani. Un'unità, che non deve essere pensiero unico, bensì unità nella diversità e nel pluralismo.»

«In Consiglio Valle, siamo tutti espressione di quel pluralismo di idee che è a fondamento della nostra democrazia e della nostra Autonomia. Ma siamo anche tutti uniti da un'aspirazione comune, che è quella di lavorare per la Valle d'Aosta. Per renderla un posto migliore dove è bello vivere. L'unità si alimenta della comprensione delle ragioni dell'altro e affonda le sue radici nella solidarietà.»

«Ed è in questo che risiede il messaggio augurale che oggi vorrei consegnarvi. Ritroviamo il nostro spirito di unità, il sentimento di solidarietà, la condivisione nel nome di quel cambiamento che tutti noi vogliamo vedere. Non per non essere più quello che siamo, ma per divenire quello che non siamo ancora. Tutto è cambiamento. E il cambiamento parte da noi. Come singoli cittadini e come comunità.»

«Dal canto nostro ce la metteremo tutta e io cercherò di essere il garante della nuova azione che si è data il Consiglio Valle. Un'azione volta al confronto serio e costruttivo, nel rispetto del ruolo di ogni forza politica e nella ricerca di una sintesi tra le opinioni diverse. Perché la politica è conciliazione, è venirsi incontro. La buona politica non è polemica fine a se stessa, ma presuppone ascolto, confronto e decisioni concrete.»

«Con questo auguro a voi tutte e a voi tutti, a nome dell'Ufficio di Presidenza, a nome del Consiglio Valle e mio personale, i nostri migliori auguri per un 2019 di serenità, salute e concrete soddisfazioni.»

Video