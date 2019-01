Aggravi ‘Il bilancio della Giunta Fosson è un ritorno al passato’

Relatore di minoranza sui due disegni di legge di bilancio il Consigliere Aggravi ha potuto mettere a frutto l’esperienza maturata in cinque mesi alla testa dell’assessorato.

Consigliere Aggravi come definirebbe il suo bilancio?

“Direi che grazie al lavoro di alcuni colleghi della fu maggioranza, il documento è frutto di un lavoro improntato ai principi di sana e prudente gestione della cosa pubblica, le cui risorse vertono interamente su disponibilità regionali pure”.

Cioè?

"Nessuna riserva di società partecipata è stata drenata a favore della spesa regionale, né sono stati recuperati fondi regionali presso la Finaosta Spa e prudenzialmente senza considerare gli effetti dell'Accordo siglato con lo Stato, che finalmente sancisce il quantum del contributo da destinarsi a Roma a compartecipazione della finanza pubblica a livello centrale”.

Cosa differenzia il suo bilancio da quello della Giunta Fosson?

“Le nostre miravano a garantire i livelli di servizio ottimale alla comunità e la forza di spesa necessaria alla macchina amministrativa regionale. Inoltre avevamo previsto l'applicazione di un fattore di sconto all'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) con riferimento ai primi tre scaglioni di reddito (fino a 55 mila euro)”.

Con il risultato che…

“Una manovra che incideva sul montante di bilancio per circa 5 milioni di euro e destinata a mitigare l'effetto della "manina invisibile" dello Stato e della Regione nelle tasche dei propri cittadini. Una manovra che poteva essere sicuramente migliore sia in termini di fasce di reddito interessate che di magnitudo complessiva, ma che rappresenta, per la prima volta, la volontà concreta di sostenere la classe media regionale a quasi 75 mila contribuenti nell'attuale difficile congiuntura economica”.

E invece?

«La prima mossa del nuovo governo è stata perentoria, abrogando la misura. Una decisione giustificata con la volontà di definire in un prossimo futuro nuove esenzioni IRAP. Niente di nuovo, visto che nella legge di stabilità da noi proposta, si è già provveduto in tal senso, prevedendo agevolazioni IRAP per società cooperative, esenzioni per nuove attività operanti in Valle d'Aosta e per i rifugi alpini. Non comprendiamo la ratio di questa scelta”.

Dunque una dose di populismo da parte della Giunta Fosson?

“L’ha detto lei. Sicuramente a livello mediatico paga poter dire che con i 5 milioni di euro "risparmiati" si potrà ridurre di circa un quarto l'effetto fiscale dell'IRAP, in quanto dei 60 milioni di gettito circa 20 milioni vengono da soggetti privati, ma resta un serio arcano dietro a questa scelta. Ci si è interrogati su quali aliquote si intende operare? Si è valutato l'effettivo risparmio marginale di ogni impresa ed il potenziale vantaggio in termini di nuova occupazione? Perché eliminare con un colpo di spugna il certo per l'incerto? Che ne sarà dei circa 5 mln che comunque verranno presi dalle tasche dei nostri concittadini?”

E il Bon Chauffage?

“Riguardo al Bon de Chauffage, in sede di formazione del bilancio, avevamo previsto la sospensione della misura: tuttavia, nella complessiva valutazione delle risorse disponibili e a fronte di una sana e fattiva dialettica all'interno della compagine di Governo si è scelto di recuperare le coperture finanziarie necessarie per la riattivazione di questa misura attraverso l'aumento, di una entità poco significativa,delle tariffe di concessione delle grandi derivazioni di acqua ad uso idroelettrico. Mi chiedo, perché dichiarare a priori di non volerla supportare come ha fatto la nuova Giunta”.

In aula ha detto che la stagione della cosiddetta redistribuzione non possa, non debba, più avvenire per mano pubblica e soprattutto che il primo costo che spesso subiscono i cittadini e/o le imprese sia proprio quello dell'accesso agli aiuti. Cosa voleva dire?

“Che la nostra manovra rappresentava il primo tentativo concreto di invertire la rotta verso un nuovo modello di fiscalità regionale. Stesso discorso vale per il progetto dell'ospedale: perché non dar corso ad una più ampia valutazione del progetto e dei bisogni della comunità? Perché essere così tanto legati ad un passato che di nuovo torna? Da parte nostra siamo certi di aver lavorato al meglio per la redazione del bilancio, in un clima non agevole e in condizioni politiche difficili. Ma abbiamo portato la nave in porto”.

Grazie.