Capodanno in Valle, festa ovunque all'insegna del 'tutto esaurito'

Salvo disdette dell'ultima ora, è 'tutto esaurito' in Valle d'Aosta per il Capodanno 2019. All'insegna del sole e delle temperature quasi primaverili (almeno fino a mercoledì 2 gennaio) i comprensori sciistici valdostani sono aperti con neve artificiale.

Di seguito alcuni degli appuntamenti organizzati nelle località della Valle (in ordine alfabetico):

Antey Padiglione area sportiva, dalle 22: Aspettando il nuovo anno con tombolone e brindisi di mezzanotte

Aosta – Festa di Capodanno in piazza Roncas, con concerti e DJ set; lunedì 31 dicembre viste all'Albero in piazza sino alle 19, lunedì e martedì il MarchéVertNoel chiude alle 20.

Bard – Visite ai 30 presepi allestiti nel borgo e nella sala espositiva al pianoterra del Municipio.

Ayas Champoluc: Veglione di Capodanno al Monterosa Terme; dalle 21 alle 3 Cenone a buffet, musica e intrattenimento

Chamois - Inizia alle 23, 30 la Festa di fine anno; a mezzanotte arrivo della fiaccolata organizzata dalla locale Scuola di sci, accensione falò e musica dal vivo. Distribuzione vin brulé, cioccolata calda e panettone per tutti. Corse straordinarie funivia fino alle ore 2 di lunedì gennaio

Champorcher Frazione Chardonney - dalle 23.30 alle 2: Capodanno in piazza. Serata danzante sotto le stelle con DJ Set e animazione per i più piccoli

Cogne – Alle 17, in frazione Lillaz, al via la cottura e la degustazione del 'mécoulin' presso il forno consortile mentre, alle 18, comincia la fiaccolata dei bambini con distribuzione di dolciumi a cura del Comitato di Lillaz. Piazza Chanoux accoglie invece, dalle 23,30, il Capodanno in piazza con animazione musicale, conto alla rovescia e brindisi di mezzanotte in musica.

Courmayeur – Il Jardin de l’Ange ospita, dalle 22, i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno. Sono previsti Dj Set by Out Session, video performance, cheers, kabuki.

Gaby - dalle 24 al Salone Palatz, Capodanno in musica.

Gressoney-La-Trinité - Dalle 23.45 alle 3 New Year's dance party in piazza Tache; Musica e divertimento in piazza per festeggiare insieme l’arrivo dell’anno nuovo.

Gressoney-Saint-Jean - alla Sport Haus prende il via alle 19 il Capodanno dei bambini. Durante la serata allietata da artisti che con baby dance, trucca bimbi, bolle di sapone e laboratorio di giocoleria; aperitivo e cena in musica

Nella Obre Platz (Piazza Superiore) dalle ore 22,30 al via il Capodanno 2018. Un’atmosfera di festa invaderà il centro storico del paese; dopo il brindisi ancora musica dal vivo e balli con le migliori hit del momento

La Thuile - Dalle 23 in località Capoluogo Festa di Capodanno.

Morgex - Piazza Assunzione dalle ore 22 Capodanno in piazza con musica dal vivo

Saint-Vincent - in via Chanoux dalle 22 fino a tarda notte, 'Aspettando il 2018', festa in musica e allo scoccare della mezzanotte grandi fuochi artificiali in viale Piemonte;

Torgnon -Piazza Frutaz dallle ore 22,30: Aspettando l’anno nuovo in musica con dj set. Alle 18, ì30 Capodanno con le ciaspole: Escursione con racchette da neve verso la radura del Col des Bornes, accensione delle fiaccole e rientro in fiaccolata, accensione del falò, lancio delle lanterne e cenone di Capodanno.

Valtournenche - Nella zona centrale di Breuil-Cervinia, dalle 21, al via il 'Capodanno in musica ai piedi del Cervino'; nella piazzetta delle guide, dalle 16 alle 20 è allestito fino al 6 gennaio il mercatino dell’Epifania. martedì 1 gennaio il centro congressi ospita, alle 21, la giovane guida alpina François Cazzanelli cge racconterà alcune delle sue imprese alpinistiche.