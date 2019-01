Aosta: Iniziati i collaudi nei nuovi alloggi Erp al Quartiere Cogne

Verso la definitiva risoluzione, la vicenda del trasloco di 42 famiglie dei grattacieli 'alto' e 'basso' ai nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica (Erp) del Contratto di quartiere 1 in via Elter, nel quartiere Cogne di Aosta.

I lavori di messa a norma degli impianti elettrici e idraulici sono terminati il 20 dicembre e da pochi giorni sono iniziati i collaudi definitivi, propedeutici al trasferimento degli inquilini. Il sindaco del capoluogo, Fulvio Centoz, ha organizzato una riunione per questa settimana in cui sarà fatto il punto sul termine dei collaudi e sulle tempistiche per il passaggio dell'immobile all'Arer, che in quello stesso fabbricato allestirà i propri nuovi uffici.

Avvenuto il trasferimento di proprietà tra Comune e Arer, gli inquilini potranno finalmente traslocare nei nuovi alloggi, operazione che dovrebbe concludersi presumibilmente entro gennaio.