IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 30 DICEMBRE APRÈS-MIDI @ EPIGRAFI ROSSONERE @

In questi giorni mi sono imbattuto nel sito Uv...nell’home page, non ci sono notizie di attualità politica: nessun cenno alla manovra finanziaria dello stato; ancor meno sul bilancio regionale approvato; dagli assessori regionali Uv nulla...forse non c’è ne sono; dai comuni ...boh?

Le uniche notizie? Gli annunci dei decessi, di persone iscritte al movimento. Forse è per questo che continua a paredere voti; non c'è ricambio generazionale. Non é che nel nuovo anno troveremo anche l’epigrafe che annuncia la scomparsa di questa Union?

