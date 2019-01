E' sabato 12 gennaio il Veglione inaugurale del Carnevale di Verres

Si aprirà alle 22,30 di sabato 12 gennaio, il pesante portone del Castello di Verres per il Veglione di apertura del Carnevale Storico della località della bassa valle. Anche per questa edizione il programma è ricco, dalle tradizionali sfilate in costume alle cene e balli nel maniero che sovrasta il paese. Il Carnevale di Verres è celebrativo di una data fondamentale per la comunità.

Nel 1450 Caterina di Challant ed il consorte, scortati da alcuni uomini armati, scesero a Verrès. Dopo aver pranzato presso il Reverendo Pietro de Chissé, prevosto della collegiata di Saint Gilles, si recarono nella pubblica piazza sottostante la chiesa. Al suono del piffero e del tamburo tutti si misero a ballare e Caterina, lasciato il consorte, danzò con la gioventù del paese. L’entusiasmo fu al massimo, un solo grido echeggiò: “Vive Introd et Madame de Challant”.

L’eco di questo gioioso grido è udibile ancora oggi. Gli oltre 500 anni trascorsi non hanno cancellato il ricordo di quella giornata di festa e così ogni anno tutta Verrès attende con trepidazione e molto entusiasmo la celebrazione del carnevale, che entra nel clou con la presentazione dei personaggi di Caterina e Pierre d'Introd (ogni anno diversi e scelti tra membri della comunità) nella piazza del paese. Al termine della presentazione si assiste alla singolare e simpatica lettura in lingua antica 'maccheronica' da parte del battitore del 'Manifesto d’intenti della cittadinanza'.