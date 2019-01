Doues: In mostra le sculture di Guido Diemoz

E’ un’occasione più unica che rara quella promossa da Comune di Doues in collaborazione con il Centre d’étude francoprovencal per poter ammirare le opere di Guido Diemoz artista pluripremiato in diversi concorsi e che desta grande attesa per le sculture che propone alle varie edizioni della Fiera di Sant’Orso di Aosta e Donnas.

La Mostra nella sala polivalente comunale sarà inaugurata questa sera ma sarà aperta fino il 6 gennaio.

La produzione artigianale di Diemoz è caratterizzata dalla grande libertà espressiva e dalla tematica tradizionale riguardante il mondo rurale valdostano.

La mostra evidezia lo stretto legame dell’autore con la propria terra, che si materializza nelle sculture realizzate in legno di noce, di grande forza espressiva.

Guido Diémoz nasce a Doues, dove vive e lavora, nel 1949. Giunto relativamente tardi alla scultura, ha iniziato l’attività di artigiano del legno nel 1977, dimostrando un originale temperamento che lo ha portato a realizzare opere di grande vigore plastico.