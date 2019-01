Diminuiscomo i vegani crescono i vegetariani

Rispetto al boom del 2016, anno in cui è scoppiata la moda vegan, ora il numero di chi ha deciso di rinunciare completamente ai derivati animali si è ridotto, arrivando a quasi un centesimo della popolazione, precisamente lo 0,9%.

Le cifre sono passibili e influenzate ovviamente dalle mode alimentari da un lato, e dalla possibilità di cambiare idea e variare la propria dieta dall'altro, per cui sono piuttosto labili e mai definitive.

In totale però, come comunica Eurispes, i vegani e vegetariani sono in totale pari al 7% della popolazione dai 18 anni in su. Tra chi segue regimi alimentari particolari o differenti, inclusi nella suddetta percentuale, vi si trovano crudisti, fruttariani o adepti della paleo-dieta.

Secondo la maggior parte delle persone intervistate, non si trovano in aereo, in treno, in autogrill proposte alimentari pienamenti soddisfacenti per un tipo di dieta che dice no alla carne o ai derivati. Meno difficoltà a reperire cibo alternativo invece presso le mense dei luoghi di lavoro.

Per cui, oltre a possibili fattori di salute, ciò che porta a rinunciare a un certo tipo di scelta alimentare è anche la scarsa reperibilità di prodotti o pietanze veg fuori casa.