Approvata classificazione nuove strutture per anziani

Una microcomunità per anziani in Valle

La Giunta regionale ha approvato la nuova classificazione delle strutture socio-assistenziali residenziali per anziani, sia pubbliche che private.

Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Sanità, Mauro Baccega. Accogliendo la richiesta del Consiglio permanente degli enti locali (Cpel), l'Esecutivo ha accolto la proroga del termine, dal 31 dicembre di quest'anno al 31 dicembre 2019, per la presentazione delle istanze di autorizzazione all'esercizio dei servizi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali per anziani.

La richiesta - come si legge in una nota dell'Amministrazione regionale - era stata posta per consentire l'adeguamento di alcune strutture non ancora autorizzate.