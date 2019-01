Les oeuvres de Giovanni Thoux à la Maison Val d'Aoste de Paris

A l'occasion du rendez-vous traditionnel de 'L'arbre de Noël'à Paris, le 18 janvier prochain, sera inaugurée à la Maison du Val d'Aoste, l'exposition intitulée 'Giovanni Thoux. De la Bible à l'année 2000', qui restera ouverte jusqu'en juin 2019.



L'exposition fut présentée au public à l'église de San Lorenzo à Aoste au mois de décembre 1999 et ensuite au Musée archéologique d'Aoste du 18 décembre 2015 au 28 mars 2016. Giovanni Thoux, un parmi les plus importants sculpteurs du panorama artistique de la Vallée d'Aoste, a interprété à travers la sculpture les thèmes de l'Ancien et du Nouveau Testament, les saints et la religiosité populaire en vallée Aoste.



L'exposition est un moment de valorisation de l'artisanat traditionnel valdôtain en France et se compose d'une série de panneaux en bois polychrome travaillés en bas-relief où sont représentés les lieux et monuments les plus évocateurs de la Vallée d'Aoste, de l'Arc d'Auguste au Théâtre Romain, des châteaux médiévaux à l'église Saints Pierre et Ours, de la cathédrale d'Aoste à la collégiale de Saint-Gilles à Verrès, du sanctuaire de Notre-Dame-de-Guérison au col du Petit Saint-Bernard. Un voyage dans l'art et la tradition sculpté dans le bois.