IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 29 DICEMBRE APRÈS-MIDI @ DIVANISTI E LAVORATORI @

La Manovra 2019 formulata dal governo provocherebbe una stangata per le imprese italiane. A dirlo è l’Ufficio studi della Cgia, che ha formulato un dettagliato studio sugli effetti fiscali della legge di Bilancio in capo alle aziende. Ebbene, tra nuove misure che appesantiranno la tassazione, la rimozione/differimento di altre che avrebbero dovuto essere applicate e l’introduzione di novità che invece alleggeriranno il prelievo, nel 2019 le imprese italiane subiranno un incremento di gettito di 6,2 miliardi di euro. Di Maio e Salvini tolgono a chi produce reddito e ricchezza per dare a chi sta seduto sul divano o sviluppa il lavoro neo con il reddito di cittadinanza.

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43.