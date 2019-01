Raccolte 55mile firme per educazione cittadinanza nelle scuole

"Abbiamo raccolto 55 mila firme. Ora possiamo depositare la proposta di legge per introdurre l'educazione alla cittadinanza come materia nelle scuole. È un grande risultato collettivo: la prima spinta è arrivata dalla buona volontà dei sindaci e di tutti gli amministratori che si sono dati da fare; ma fondamentale è stato l'entusiasmo di categorie - editori dei giornali, professori, studenti, prima di tutto - e naturalmente dei cittadini che hanno fatto propria la campagna e hanno firmato da ogni angolo d'Italia". Lo dice il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro annunciando che la proposta di legge dei sindaci ha compiuto il suo cammino e nei primi giorni dell'anno verrà depositata.

Alla raccolta di firme hanno partecipato attivamente anche alcuni comuni valdostani sostenuti dal Celva.

"Attraverso l'educazione alla cittadinanza - spiega Decaro - crediamo si possa formare una migliore coscienza civile nei cittadini di domani. Come diceva Mandela, l'educazione è l'arma più potente che si possa usare per cambiare il mondo. Proviamo a migliorare la vita nelle nostre città lavorando sul rispetto di quel che è di tutti, approfondendo, in teoria e in pratica, cosa fa di noi una comunità". (ANSA).