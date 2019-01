Presidente Fosson a Ministro Toninelli, 'No rincari autostrada in Valle nel 2019'

Mette le mani avanti, il Presidente della Giunta, Antonio Fosson, in relazione a "possibili rincari" dei pedaggi autostradali in Valle d'Aosta paventati dalle società di gestione delle tratte, Sav e Rav. Fosson ha scritto una lettera al ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, per chiedere che "i pedaggi autostradali non subiscano ulteriori aumenti per il prossimo anno".

Nella missiva il Presidente auspica anzi "una loro generale razionalizzazione, in seno a un tavolo dedicato al quale la Regione e il Ministero possano esaminare ogni ipotesi di soluzione a questo delicato problema".

"L'entità dei pedaggi autostradali applicati alle tratte che attraversano la Valle d'Aosta - dichiara Fosson - desta non poche perplessità nelle comunità locali e nelle Istituzioni regionali, che fanno rilevare la necessità di una revisione delle tariffe allo scopo di non penalizzare ulteriormente l'accessibilità verso la nostra regione, ma anche di rendere coerente l'impiego dell'autostrada da parte dell'utenza locale con le sue esigenze di spostamento all'interno del nostro territorio".