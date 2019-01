A' Arvier le souvenir des 'jeunes valdotains à la Granta Guéra'

L''Association Archives sonores de la Vallée d'Aoste présente à Arvier, dans le cadre des célébrations du centenaire de la fin de la Guerre 14-18, la recherche 'Sen alà soutta… ' d'où est tiré le livre homonyme. Le volume est accompagné d'un dvd qui rassemble 9 heures d'enregistrements sonores.

Rendez-vous ce soir à 21h dans la salle des écoles primaires d'Arvier le vendredi 28 décembre lors de la soirée ''En souvenir des jeunes valdôtains à la Grande Guerre''.

A travers vingt précieux témoignages oraux inédits en patois et en français rassemblés au début des années 80, trois journaux de soldats (deux en italien et un en français), deux recueils de lettres de et pour le front et divers autres documents également photographiques, l'oeuvre contribue à représenter et à rappeler le quotidien de nombreux "Jeunes Valdôtains à la Granta Guéra", comme l'indique le sous-titre.