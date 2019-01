Cogne unica località italiana di montagna tra le 100 Top destinazioni mondiali per sostenibilità

Cogne è l’unica località italiana di montagna e l’unica località italiana che da tre anni è all’interno della classifica stilata dal Global Suistainable Tourism Council. Questo importante risultato arriva dopo che in estate erano stati nuovamente compilati i dossier di candidatura, resi più articolati a causa di una forte concorrenza delle destinazioni europee.

I punti di forza di Cogne sono sicuramente l’impegno verso una mobilità sostenibile, che anche grazie ad Alpine Pearls, si pone sempre nuovi obiettivi per il futuro e il Parco Nazionale Gran Paradiso con il quale si stanno via via stringendo sempre più i rapporti di collaborazione in funzione della sostenibilità ambientale. Inoltre fra i progetti del futuro si annovera la GreenWay per ridurre il traffico auto e la musealizzazione delle Miniere.

Fra gli altri punti analizzati nei dossier c’è anche spazio al sociale e a quanto a Cogne fa in termini di mantenimento delle tradizioni, quest’ultimo altro punto molto caro alla comunità di Cogne e apprezzato dalla giuria.

L’Amministrazione Comunale esprime una grande soddisfazione per il risultato conseguito, certa che si possa ancora migliorare e far meglio, ma questo risultato conferma che la strada intrapresa porta ad obiettivi sfidati per il futuro in materia di sostenibilità.

Questo riconoscimento va a tutta la comunità e agli operatori che vivono ogni giorno Cogne. La sfida per il 2019 sarà ancora più dura perché le maglie della giuria saranno ancora più strette