Breuil Cervinia la più cara d’Italia per le vacanze di fine anno

Normalmente soggiornare in una casa vacanza costa in media 30 euro a persona a notte, ma per la serata più lunga dell’anno i prezzi possono arrivare a raddoppiare. È il caso di Breuil-Cervinia, in Valle d’Aosta, la meta più cara per trascorrere il Capodanno in una casa vacanza; si devono spendere da 67 euro a persona per notte.

Come ogni anno la montagna si conferma tra le scelte più costose in cui brindare, con ben 5 mete nella top 10 delle destinazioni high cost. Ma non solo la montagna, anche un cin cin nelle piazze storiche più popolari costa, e non poco.

Firenze e Napoli, infatti, si posizionano subito dopo Breuil-Cervinia sul podio delle mete più costose, con prezzi a notte a persona di 66 e 64 euro. E quest’anno, nella top 10 delle località high-cost entra anche una destinazione nota per il relax: Saturnia (49 euro a persona a notte), seconda meta toscana dopo la più chic Forte dei Marmi, dove i viaggiatori dovranno mettere in conto una spesa media di 56 euro a testa.

La più economica è invece Monopoli, dove un soggiorno medio per l’ultima notte dell’anno costa a persona appena 14 euro. E se la montagna è la regina dell’high cost, le temperature più miti delle località marine, da nord a sud, offrono grandi occasioni di risparmio: a Sanremo, (IM) il costo medio a notte a persona è di 16 euro, poco meno di Ostuni (BR), Rimini e Quartu Sant'Elena (CA) dove si raggiungono i 17 euro.

A sorpresa e nonostante la grande richiesta, anche Roma, grazie alla vasta offerta di appartamenti a disposizione, rientra nelle destinazioni più economiche (18 euro a notte).