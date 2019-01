Capodanno senza l'incubo della bilancia con i consigli di Farmacia Dottor Nicola

Alcuni consigli alimentari, con il supporto di integratori efficaci, possono ridurre gli effetti degli eccessi gastronomici delle festività natalizie e del Capodanno.

In occasione del Cenone, le tentazioni a tavola non mancano certamente ma, anziché pensare alla prossima dieta postnatalizia, possiamo adoperare delle scelte che soddisfino il palato e che facciano bene alla nostra salute.

Per un antipasto si può dunque ‘fingere’ di aver dimenticato i salumi in cantina e optare per unfingerfood a base di verdura cruda e una buona maionese e della frutta secca, del salmone non allevato affumicato o, se non vogliamo rinunciare alla torta salata, evitiamo le sfoglie a base difarina 00 ed optiamo piuttosto per una sfoglia integrale.

Tra i primi sono da prediligere anche in questo caso i cereali integrali o la pasta all'uovo a più basso indice glicemico. Tra i secondi, meglio la carne bianca di una faraona o del buon pesce come il classico merluzzo o un salmone al forno.

Le lenticchie sono un ottimo secondo piatto vegetariano molto ricco in ferro e dal basso indice glicemico: è importante nella scelta dell'alimento sapere quanta insulina verrà secreta e ciò può avvenire tramite la conoscenza degli indici glicemici.

Per ovviare a questa necessità esistono comunque degli integratori di comprovata efficacia che riducono il picco insulinico degli alimenti riducendo l'accumulo di grasso e chili di troppo.

1) Tra i cibi da evitare ci sono quelli, e sono tanti, a base di farine raffinate, gli zuccheri, i dolcie, ovviamente, i troppi brindisi con alcolici.

2) Se i prosecchi e i liquori sarebbero banditi anche per l'alto contenuto zuccherino, possiamo concederci senza troppo castigo un bicchiere di vino rosso a pasto, che contiene meno solfiti mentre è ricco in antiossidanti.

3) La frutta molto zuccherina andrebbe evitata, soprattutto al termine del pasto, meglio gli agrumi di stagione come le arancie e possibilmente fuori pasto. Se al panettone non riusciamo a rinunciare, concediamocelo una volta sola durante le feste e di buona qualità,meglio con un buon contenuto in burro che un finto light.

4) Tra i consigli pratici: cambiamo l'ordine delle portate, iniziando la cena con una bella insalata colorata, limitiamo il numero e la quantità delle portate ed optiamo per una buona camminata in compagnia al termine del pasto o programmiamo qualche giorno di attività fisica andando a sciare, a pattinare o a nuotare.

Lo staff della Farmacia Dottor Nicola saprà fornire un consiglio personalizzato.

La Farmacia Dottor Nicola propone Libramed: dispositivo medico fitoterapico utile nella gestone del sovrappeso e dell'obesità e nei casidi aumentata circonferenza addominale. Libramed aiuta a controllare il picco glicemico postprandiale, riduce l'assorbimento dei grassi e il senso di fame.