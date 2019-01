COURMAYEUR: NEWS DAL COMUNE - AVVISI E APPUNTAMENTI

Dall'8 gennaio 2019 nuovi orari di apertura al pubblico servizio tecnico urbanistico ed opere pubbliche

L'Amministrazione comunale informa che nell’ottica di venire incontro all’utenza con una maggior apertura al pubblico del Servizio Tecnico urbanistico ed opere pubbliche, come approvato in Consiglio comunale con deliberazione n. 61 del 06/11/2018, da lunedì 8 gennaio 2019 gli orari di apertura al pubblico saranno i seguenti: Lunedì pomeriggio ore 13,30 - 15,30 Martedì mattina ore 08,30 – 10,30 Giovedì mattina ore 08,30 – 10,30 L’orario sarà valido per un periodo sperimentale di un anno, mantenendo la possibilità di appuntamenti rivolti ai professionisti per l’avvio di nuove pratiche.

APPUNTAMENTI

VENERDI’ 28 DICEMBRE 2018 – SPETTACOLO “REGALO DI NATALE” Il palinsesto della biblioteca comunale offre lo spettacolo concerto “Regalo di Natale” a cura di Amina Magi, Nicole Vignola, Mauro Mjore e Geppy Rizzo. Una lettura-concerto di Natale che, in un’atmosfera jazz, magica e ironica, declinerà musiche e racconti di Natale in diversi e inaspettati modi. Presso Fondazione Courmayeur alle ore 18.00 è in calendario la presentazione del libro Le D’Onne lo sanno. La cucina, la famiglia, la vita (ed. La nave di Teseo). Partecipano Davide Oldani, autore del libro e Emanuele Farneti, direttore di Vogue Italia. Introduce Lodovico Passerin d’Entrèves, presidente del Comitato scientifico della Fondazione Courmayeur Mont Blanc.

SABATO 29 DICEMBRE – AUTORI IN VETTA CON FRANCESCA DIOTALLEVI

Alle ore 18 presso la Biblioteca Comunale di Courmayeur, Francesca Diotallevi sarà la protagonista del primo appuntamento della rassegna “Autori in vetta” curata da Paolo Zoppi. L'autrice presenterà il suo libro: "Dai tuoi occhi solamente". Presso Fondazione Courmayeur alle ore 18 si tiene l’Incontro “I baffi dell’imperatore di Chapy”, presentazione del libro “La casa nella pineta. Storia di una famiglia borghese del Novecento” (ed. Giunti). Partecipano Pietro Ichino, autore del libro e Gioachino Gobbi, presidente Courmayeur Mont Blanc Funivie e presidente Grivel. Introduce Lodovico Passerin d’Entrèves, presidente del Comitato scientifico della Fondazione Courmayeur Mont Blanc.

HIt On Ice al Courmayeur Mountain Sport Center

I più grandi atleti del pattinaggio artistico, tra cui la stella Carolina Kostner, protagonista assoluta, si ritrovano per la grande kermesse del ghiaccio HIt On Ice al Courmayeur Mountain Sport Center: presenti guest stars come lo svizzero pluri-medagliato Stéphane Lambiel, il Piccolo Principe del Ghiaccio, e la coppia di artistico canadese, due volte campione del mondo, Meagan Duhamel e Eric Radford. Ospite Live, Irama, vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi.

DOMENICA 30 DICEMBRE – FESTA DEL PANE A DOLONNE

La Festa del Pane nella frazione di Dolonne torna protagonista come da tradizione il 30 dicembre. Alle 18, per celebrare questa tradizione, gli abitanti del villaggio si ritrovano nell’antico forno riacceso per l'occasione per sfornare il tradizionale pane nero ed il gustoso “greichen” un dolce antico a base di uova e uvetta.

LUNEDI’ 31 DICEMBRE – CAPODANNO

Il Capodanno a Courmayeur si festeggia allo Chalet de l'Ange a partire dalle ore 22 con la proiezione di video e musica di OUT session per arrivare alla mezza notte con il countdown per entrare pienamente nel 2019. DJ-set live e locali notturni aperti fino a tarda notte!

