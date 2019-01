Aosta: Gomme tagliate e botti notturni, teppisti sempre più scatenati al Quartiere Cogne

Se ne fregano delle ordinanze, dei divieti e delle pattuglie delle Forze dell'ordine (almeno fino a che non li coglieranno sul fatto) i teppisti che continuano a scorrazzare indisturbati, di notte, nelle vie del quartiere Cogne di Aosta.

Dagli incendi dei cassonetti (ne hanno bruciati quattro in un mese) sono passati al taglio degli penumatici alle vetture parcheggiate nelle zone più buie e allo scoppio di botti e petardi rumorosissimi che, nella notte tra la vigilia e Natale, hanno svegliato mezzo quartiere (sopprattuto via Liconi) e terrorizzato gli animali domestici.

"Se non interverranno presto polizia e carabinieri, prima o poi ci penseremo noi a farci rispettare", minacciano alcuni residenti particolarmente esasperati. Ieri rappresentanti dell'Associazione Quartiere Cogne onlus hanno avuto un incontro in Questura in cui è stata chiesta l'intensificazione dei controlli. "Noi ci diamo da fare in tuti i modi per abbellire il quartiere e renderlo maggiormente vivibile - spiegano alcuni associati - e non vogliamo che il nostro operato sia van ificato dalle bravate di quattro vandali imbecilli".