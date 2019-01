Confcommercio VdA augura Buon 2019 agli associati, agli esercenti e a tutti i valdostani

“Nel rivolgere i nostri più calorosi auguri di Buon 2019 ai colleghi, agli operatori commerciali e del settore turistico-ricettivo della Valle d’Aosta, cogliamo l’occasione per estendere l’auspicio di un sereno nuovo anno alla comunità valdostana, partecipe come noi e con noi di questo lungo periodo di crisi che, nonostante positivi spiragli, ancora non possiamo definire terminato”.

Così Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio VdA, saluta a nome dell’Associazione l’arrivo del 2019.

“Sono giorni di festa e così vogliamo viverli – prosegue Dominidiato – ma non possiamo non rilevare una flessione, seppur lieve, delle vendite al dettaglio su tutto il territorio della Valle in questo periodo tradizionalmente ‘spinto’ dai regali di Natale. Questo ci preoccupa, ovviamente, perchè da più parti e da diversi mesi esponenti del mondo della politica e dell’economia ‘alta’ ci assicurano che la crisi è ormai dietro l’angolo. Così non è, invece, ma questa realtà deve essere di sprone a impegnarci tutti, ancora di più, per uscire al più presto dall’impasse economica con le proprie forze e contando nel contempo sull’aiuto e la collaborazione reciproci. Confcommercio VdA è sul campo, come sempre, pronta a sostenere i propri associati e tutti quanti vi si rivolgono giornalmente per un confronto aperto, trasparente e improntato alla risoluzione dei problemi. Buon 2019 a tutti”.