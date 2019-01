Aosta: Capodanno in Piazza Roncas, vietati botti e fuochi d'artificio

"Anche quest’anno abbiamo organizzato una serata di festa che si basa su una proposta artistica di livello adatta a diverse fasce di età così come a differenti gusti musicali". Così Antonella Marcoz, vicesindaco del capoluogo regionale, commenta l'organizzazione del Capodanno aostano, precisando che "la scelta di spostare i festeggiamenti in piazza Roncas si inserisce nella volontà di estendere il perimetro dell’Aosta turistica ad altre zone del centro storico, ma che meritano di essere vissute dai cittadini e scoperte dai visitatori".

L’augurio di Marcoz è che, "anche grazie alla stretta collaborazione con le Forze dell’ordine, la festa per il Capodanno 2019 possa trascorrere serenamente per tutta la comunità all’insegna del divertimento e dell’allegria, senza eccessi, compreso il deprecabile utilizzo dei “botti” per cui vige il divieto in quanto costituiscono un pericolo per l’ordine pubblico oltre che per la salute di tutti gli animali d’affezione".



Il 31 dicembre l’evento sarà suddiviso in due parentesi, una pomeridiana e una serale: nel pomeriggio, a partire dalle 16, la marchin’ band dei “Tamtando” sfilerà da piazza Arco d’Augusto fino a piazza Roncas suonando lungo le vie del centro storico. Alle 17 sul palco allestito in piazza Roncas ai esibiranno i “Nandha Blues” seguiti, alle 18, dall“Erets Balkan Gispy Quartet”.



Il clou del “Capodanno in Piazza” prenderà il via alle 22 con il cover & party duo “Attenti a quei due”, formato da Silvano Secco e Sandro Tropea, che provvederà a scaldare l’atmosfera in vista del concerto principale che vedrà protagonista, a partire dalle 23, il super-gruppo soul e rhythm’n’blues “Olly Riva and the Soulrockets” che sarà seguito dal dj set de “Il Grande Biglia”, Lorenzo Aldini fino alle 2.



A impreziosire la musica provvederà Andrea Carlotto di “Silent Media Lab” che utilizzerà un “led wall” appeso dietro ai musicisti per dare vita a una performance live di visual art con riprese, manipolazioni di immagini dal vivo ed effetti assortiti.



Per consentire lo svolgimento sereno della serata di musica in accordo alle normative sulla sicurezza delle pubbliche manifestazioni, l’Amministrazione comunale, d’intesa con le Forze dell’Ordine, ha previsto alcune disposizioni e divieti, in parte già presenti negli anni passati.



Divieto di botti e fuochi d’artificio



Nelle giornate del 31 dicembre 2018 e del 1° gennaio 2019, a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza urbana sarà vietato fare esplodere botti, sparare con armi da fuoco, lanciare razzi, accendere fuochi d’artificio, innalzare aerostati con fiamme, mortaretti e/o similari, o in genere cagionare esplosioni ed accensioni pericolose e far esplodere qualsivoglia articolo pirotecnico su tutto il territorio comunale e, in particolar modo, visto il notevole assembramento di persone, nelle piazze Roncas, Chanoux e Giovanni XXIII e nelle vie Carabel, Tourneuve, Martinet, Abbé Trèves, Abbé Henry, Abbé Gorret, Croce di Città, De Sales lato Ovest, Forum, San Giocondo, Saint-Bernard de Menthon e Conte Tommaso.



Divieto di vendita di bevande in bottiglia vetro



Dalle ore 18 del 31 dicembre 2018 alle ore 3 del 1° gennaio 2019 vigerà, inoltre, il divieto di distribuzione e di vendita da asporto di contenitori in vetro per bevande in tutti i pubblici esercizi e rivendite di qualsiasi tipologia, ubicati all’interno del perimetro (e nelle stesse vie e piazze) delimitato da piazza Arco d’Augusto, via Garibaldi (lato nord), via Torino, via Festaz, via Sant’Anselmo, via Porta Praetoria, piazza Chanoux, via De Maistre, via De Sales, piazza Giovanni XXIII, via Forum, piazza Roncas, via Martinet, via Abbé Gorret, via Tourneuve, via Monte Solarolo, corso Saint-Martin-de-Corléans (nel tratto compreso tra via Monte Solarolo e corso XXVI Febbraio) corso XXVI Febbraio, viale della Pace lato Sud, via Croce di Città, via Malherbes, via Marché Vaudan e Piazza della Repubblica. Nel medesimo orario sarà anche vietato accedere all’interno di piazza Roncas con contenitori di bevande di qualsiasi tipologia costituiti da lattine o bottiglie in vetro.



Droni



Il sorvolo a mezzo di Aeromobili a Pilotaggio Remoto o Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (APR e SAPR, genericamente conosciuti con il termine di “droni”) è vietato se non autorizzato dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac).



Modifiche alla circolazione



Dalle ore 00 del 29 dicembre 2018 alle ore 24 del 1° gennaio 2019:



- divieto di circolazione per tutti i veicoli nel tratto di piazza Roncas compreso tra l’intersezione con via Tourneuve e l’intersezione con via Martinet.





Dalle ore 12 del 31 dicembre 2018 alle ore 3 del 1° gennaio 2019:



- divieto di circolazione per tutti i veicoli in piazza Roncas (da via Croce di Città lato Nord, da via Forum, da via San Giocondo, da via Tourneuve lato Est, da via Abbé Gorret, da via Abbé Trèves, da via Martinet) a eccezione dei veicoli al seguito dell’organizzazione dell’evento e dei mezzi di Polizia e di soccorso;



- obbligo di svolta a sinistra lungo via Croce di Città lato Sud per gli eventuali veicoli provenienti da via De Sales;



- obbligo di svolta a destra in via De Sales per i veicoli provenienti da via Croce di Città lato Sud;



- obbligo di svolta a sinistra in via Forum per i veicoli provenienti da via Saint-Bernard de Menthon;

- obbligo di svolta a sinistra in via Menthon per i veicoli provenienti da via San Giocondo con direzione Est-Ovest.





Dalle ore 21 del 31 dicembre 2018 alle ore 3 del 1° gennaio 2019:



- divieto di circolazione veicolare e pedonale nel tratto di via Forum compreso tra l’intersezione con via De Menthon e piazza Roncas e nel tratto di via San Giocondo compreso tra l’intersezione con via De Menthon e piazza Roncas.





Dalle ore 00 del 31 dicembre 2018 alle ore 24 del 2 gennaio 2019:



- divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata in via Carabel.





Dalle ore 12 del 31 dicembre 2018 alle ore 3 del 1° gennaio 2019:



- sospensione temporanea di tutte le autorizzazioni al transito e alla sosta in piazza Roncas e in tutte le ZTL adiacenti e/o limitrofe che contemplano il transito obbligatorio attraverso la piazza stessa.



Dalle ore 00 del 31 dicembre 2018 alle ore 3 del 1° gennaio 2019:



- sospensione temporanea di tutte le autorizzazioni all’occupazione del suolo pubblico rilasciate agli esercizi pubblici e commerciali di piazza Roncas relativamente agli elementi di arredo esterno.



Dalle ore 8 del 31 dicembre 2018 alle ore 3 del giorno 1° gennaio 2019:



- divieto di sosta per tutti i veicoli, a eccezione dei mezzi in uso agli organizzatori, in via Monte Pasubio.



Disciplina dei flussi pedonali



Il flusso pedonale in entrata e in uscita da piazza Roncas sarà regolamentato e consentito esclusivamente da via Croce di Città, via Tourneuve e via Martinet.