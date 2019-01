Saint-Nicolas: Residenti e volontari hanno fatto il miracolo; aperto anello di fondo (GALLERIA FOTO)

La collaborazione del Gruppo ANA, del Distaccamento dei VVF volontari, di alcune aziende agricole locali, che hanno messo gratuitamente a disposizione i propri mezzi ed importanti ore di lavoro, alla ditta Davide Bochet Davide di Saint-Pierre che ha messo un automezzo messo a disposizione in forma gratuita, allo staff dello Ski club Saint-Nicolas, a tutti i volontari ed al lavoro di pisteur e direttore di pista permette, finalmente, di sciare anche a Saint Nicolas dove è stato fatto un vero e proprio miracolo.

Infatti tanta unità di intenti ha permesso di allestire un anello di metri 800 di lunghezza, largo, tre metri e mezzo, predisposto anche in previsione delle basse temperature dei prossimi giorni che serviranno per migliorare l'attuale situazione.

“Consapevoli dei limiti del momento – ha commentato con un certo orgoglio il Sindaco, Davide Sapinet - l'Amministrazione comunale, grazie al contributo di tutti i volontari, ha comunque voluto dare un segnale importante, con costi decisamente contenuti, al fine di favorire la pratica dello sci nordico di turisti e residenti. Un piccolo anello che, considerata la situazione economica e metereologica, è frutto di un considerevole sforzo di questa piccola comunità”.

E’ possibile sciare, ad un prezzo ‘simbolico’ di 2 euro tutti i giorni meteo permettendo. L'Amministrazione comunale di Saint-Nicolas esprime quindi un sincero ringraziamento a tutti quei volontari che, in quest'occasione come spesso durante l'anno, dimostrano con i fatti la loro vicinanza al territorio dando segnali importanti e concreti che sono per tutti un esempio da seguire.

Dal 28 dicembre inizieranno anche i corsi di sci nordico per i bimbo da 4 a 6 anni proposti dallo Ski club St.Nicolas e l’attività per i bambini più grandi, per info rivolgersi al Presidente, Luca Vagnuer.