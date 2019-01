La Caritas di Aosta 'trasforma' gli abiti usati in cibo per i poveri

"Il ricavato della vendita di indumenti usati serve interamente per acquistare alimenti destinati ai bisognosi e finanziare la mensa della Caritas valdostana". Lo ha detto il direttore dell'ente benefico diocesano, Andrea Gatto, precisando che “una delle nostre attività più’ conosciute e apprezzate è proprio la raccolta di indumenti usati che avviene attraverso i vari cassonetti gialli posto lungo le strade o direttamente presso i magazzini Caritas o presso le numerose parrocchie".

“Molte persone si domandano dove finiscono questi abiti - spiega Gatto - una prima selezione degli indumenti raccolti viene donata sul territorio a chi ne ha necessità attraverso il Centro d’Ascolto Diocesano e i Centri d’Ascolto Parrocchiali. Una altra parte viene esposta nei ‘negozi’ Caritas di Aosta e Pont-Saint-Martin per essere venduta tramite piccole offerte. I capi dismessi in buone condizioni possono essere recuperati consentendo di aiutare le fasce più deboli. Questo meccanismo virtuoso evita l’inutile produzioni di rifiuti e crea un risparmio per l’intera collettività. La restante parte viene imballata e venduta all’ingrosso a ditte specializzate per il riuso".

Durante il 2018 sono stati donati oltre 3500 quintali di indumenti in tutto il territorio valdostano, che hanno permesso ad oltre 400 persone indigenti di ritirarli gratuitamente e oltre 800 quintali sono stati rivenduti nei ‘negozi’ Caritas, mentre circa 2500 quintali sono stati rivenduti a ditte specializzate per il riuso.

"Noi amiamo affermare che gli indumenti donati si trasformano in cibo - sottolinea Gatto - perché i proventi della vendita permettono di acquistare alimenti per le persone in difficoltà presenti sul nostro territorio e per acquistare derrate alimentari per la mensa Tavola Amica".

Sono circa 80 ogni giorno le persone che pranzano, 365 giorni all’anno, presso la Mensa Tavola Amica e circa 700 persone vengono aiutate con la spesa alimentare per un totale di oltre 40 mila pasti complessivi ogni anno.

"Si tratta di un risultato importante del quale ringraziamo tutti i cittadini - ribadisce il direttore della Caritas - per spiegare e pubblicizzare questo importante traguardo abbiamo realizzato dei depliant illustrativi che affiggeremo sui vari cassonetti di raccolta perché ci sembra giusto infornare e ringraziare tutti coloro che hanno permesso questo atto di carità".