Risque avalanche en augmentation en Savoie

Le risque avalancheux est stimé à 3 sur 5 au-dessus de 2 400 m d’altitude en Savoie, et Haute Tarentaise, avec quelques plaques épaisses et des plaques de fond possibles. "En altitude, il y a moins eu l’influence du redoux et de l’humidification en profondeur. Depuis cet automne, la situation a favorisé la formation de grains anguleux. Sans oublier les transports de neige par le vent", a constateé Frédéric Bonnevie, chef des pistes à Val Thorens.

Cela donc ne demande qu’à partir naturellement, avec le redoux, ou accidentellement, par un déclenchement ou une surcharge. Et ça part par un phénomène de 'roulement à billes' qui n’a pas d’ancrage au sol, sur des pans assez larges et jusqu’au sol. Si la situation n’est pas alarmante en partie basse et en moyenne altitude, le risque 3 est parfaitement justifié en haut.

Certes, la pluie est remontée par endroit jusqu’à 2400-2500 mètres, mais ces grains anguleux, on risque de se les traîner tout l’hiver. Il ne reste que s'appeller à la prudence en altitude.