L'EDICOLA DEL CAFFÉ QUOTIDIANO

Il Corriere della Sera - Il terremoto a Catania, 28 feriti e 320 senza tetto; 'l'Etna è instabile, rischio di eruzioni a bassa quota'. La Lega perde il 3% in un mese

La Stampa – Terremoto, il dramma degli oltre 600 sfollati di Etna. Conti e Costituzione, dubbi dal Colle; gli industriali si schierano contro la manovra

La Repubblica - Terremoto Etna, nella notte 10 scosse deboli, sistemati in quattro alberghi i 320 sfollati. La rivolta del volontariato contro la tassa sulla solidarietà

Il Sole 24Ore – Famiglia, ecco i bonus in manovra, dai 1.500 euro per il nido ai 5 giorni a casa per i neopapà. Agnelli sale in Borsa, Berlusconi scende

Il Fatto Quotidiano - Governo, fiducia più forte del racconto pubblico e il consenso pro M5S-Lega contagia le istituzioni

La Gazzetta dello Sport - Inter-Napoli 1 a 0; Ancelotti, 'cori a Koulibaly, chiesto tre volte lo stop, alla prossima ci fermiamo'

Gazzettamatin.it - Monte Bianco, valanga sul Toula, nessuna persona coinvolta

Aostasera.it – Courmayeur, valanga sul Toula, ricerche ma nessun coinvolto

Aostaoggi.it - Due passeggeri nascosti del bagagliaio, arrestato il conducente passeur

Aostanews24.it - Videonews, il messaggio natalizio del Presidente Antonio Fosson