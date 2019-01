Testolin 'Meglio favorire l'occupazione che dare 5 euro al mese a 75mila valdostani'

Assessore poche ore sono state sufficienti a dare un diverso indirizzo politico al documento?

“Direi che rispetto alla visione poco lungimirante per lo sviluppo regionale ipotizzata dall'ex Governo Spelgatti noi abbia scelto di guardare a medio lungo termine”.

Si spieghi…

“L'ex Governo aveva ipotizzato in finanziaria una minore entrata per tributi propri prevedendo 4,8 milioni di euro in meno di incassi relativi all' addizionale regionale all’IRPEF, manovra che avrebbe abbattuto mediamente di circa 60 euro annui, circa 5 euro al mese, il tributo pagato alla Regione da circa 75.000 valdostani; una manovra che, seppur sicuramente spendibile a livello elettorale perché vendibile come l'abbattimento delle tasse per quasi tutti, avrebbe in realtà rappresentato una mera elemosina se non una vera e propria presa in giro per i contribuenti valdostani”.

Mentre lei cosa ha scelto?

“Il Governo Fosson preferisce utilizzare lo stesso importo di 4,8 milioni per ulteriori riduzioni ed esenzioni IRAP a favore del mondo produttivo e delle imprese, abbassando la pressione fiscale a sostegno del lavoro e delle aziende che devono continuare a garantire occupazione, perché solo con l'occupazione si può pensare di creare reddito, crescita, e sviluppo”.

Un bilancio che si incardina in una visione di sviluppo e rilancio della Regione?

“Direi di sì”.

E’ per questo che ha richiamato l’attenzione sul settore edile?

“Sì perché lo consideriamo un motore economico e per questo prevediamo una legge regionale sugli appalti che possa tutelare e valorizzazione le imprese valdostane, ponendo particolare attenzione anche alle politiche di edilizia privata con il rifinanziamento dei fondi di rotazione anche con eventuali utili delle società partecipate per tramite di Finaosta”.

In concreto?

“Sono previsti investimenti importanti nel triennio, risorse destinate alla riapertura di bandi bloccati in questi ultimi mesi e fortemente sollecitati dal tessuto industriale che potrebbe tramite queste risorse creare degli interessanti percorsi di crescita occupazionale soprattutto in bassa Valle e tra i giovani”.

Assessore ha giocato convintamente anche la carta dell’Irap…

“Le iniziative di riduzione dell’IRAP, oltre ad essere già presenti e parzialmente declinate nella legge di stabilità, saranno oggetto di ulteriore importante applicazione nel corso dell’anno 2019, dove con la prima variazione di bilancio andranno a destinare al settore le ulteriori risorse dell’addizionale regionale all’IRPEF con un impatto stimato di abbattimento di imposta per le imprese del 25% circa”.

Insomma, i primi passi dell'assessore sembrano quelli giusti. Ha infatti anche detto che perché ha definito il turismo, la cultura e l'agricoltura sono i tre settori cruciali che si occupano principalmente di promozione del prodotto Valle d'Aosta. Per questo avete realizzato un superassessorato?

“Abbiamo pensato ad una riorganizzazione funzionale, con l'obiettivo prioritario, al di là delle tante altre sfide di lavorare con forza ad una efficace sinergia tra i vari settori e attori che rappresentano ciò che la Valle d'Aosta offre, le sue eccellenze, la sua identità e le sue peculiarità in tutte le loro accezioni, e che si occupano, tra le altre cose, di azioni e strategie di valorizzazione e promozione, che sarà quindi univoca e coordinata”.

Risponde dunque a questa filosofia l'istituzione e la creazione del tavolo del turismo, propedeutico alla nascita dell'ente unico di promozione turistica?

“Direi proprio di sì. Il nostro obiettivo è che la Valle d’Aosta sia un tutt’uno sia per l’offerta turista sia per la valorizzazione dei nostri prodotti e della nostra cultura”.

Ma anche l’ambiente è un atout per la nostra regione…

“Ha ragione; l’ambiente rappresenta una risorsa la sua tutela e valorizzazione sono presupposto e caratteristica del welfare percepito e motore di sviluppo in numerosi settori tra cui il turismo e il comparto dell’agricoltura, visto nei suoi molteplici elementi, quali aria, acqua, suolo, natura e paesaggio”.

E per le risorse naturali?

“Vogliamo incrementare gli investimenti per la tutela e la manutenzione del territorio e dell’ambiente naturale, mettendo in atto misure di rafforzamento dei cantieri forestali e assicurando centralità al Corpo forestale della Valle d’Aosta garantendone la piena operatività, con particolare attenzione alla copertura della pianta organica. Le anticipo che nel 2019 prevediamo la realizzazione di un corso di formazione per neo-assunti e l’approvazione di una nuova procedura concorsuale da attuarsi nel 2020”.

Grazie.