Gli assessori Bertschy e Balocco concordi su potenziamento ferrovia

Come annunciato nei giorni scorsi, oggi, giovedì 27 dicembre 2018, a Torino, l’Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti della Regione autonoma Valle d’Aosta, Luigi Bertschy ha incontrato l’Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche, difesa del Suolo della Regione Piemonte, Francesco Balocco.

Gli assessori regionali Bertschy e Balocco hanno condiviso un’intesa generale su contenuti comuni da risolvere quali i nodi della linea ferroviaria che collegano il capoluogo valdostano con quello piemontese, il completamento dell’elettrificazione del tratto mancante tra Ivrea e Aosta, la messa in sicurezza della tratta Chivasso-Aosta attraverso la soppressione dei passaggi a livello e la valutazione di progetti volti alla riduzione dei tempi di sosta nella stazione di Chivasso.

Questi sono i grandi temi che il tavolo tecnico e politico tra Valle d’Aosta, Piemonte e RFI dovrà affrontare nell’immediato per dare risposte concrete ai cittadini valdostani e piemontesi oltre a tutti i turisti che intendono raggiungere le due Regioni su rotaia. A tal proposito, un incontro congiunto con RFI sarà richiesto nei prossimi giorni con lettera a firma congiunta dall’Assessore Bertschy e dall’Assessore Balocco.

Altro aspetto importante condiviso tra i due Assessori Bertschy e Balocco è la necessità di coordinare ulteriormente la futura offerta trasportistica tra le due Regioni, anche alla luce della gara per l’affidamento del servizio ferroviario recentemente conclusasi in Valle d’Aosta.

Oggi, abbiamo gettato le basi per cominciare a investire, in modo proficuo, sull’asse portante del nostro sistema di trasporti in Valle d’Aosta, la ferrovia. Era dunque fondamentale partire da un primo dialogo e la condivisioni di priorità che insieme al collega assessore Balocco porteremo avanti per migliorare i collegamenti ferroviari – ha dichiarato l’Assessore agli Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti, Luigi Bertschy.

Lavoreremo insieme per conciliare le esigenze degli utenti piemontesi e aostani – ha dichiarato l’Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche, difesa del Suolo della Regione Piemonte, Francesco Balocco soddisfatto per la sintonia con il collega.

Come da impegno assunto dal Governo regionale della Valle d’Aosta in occasione dell’ultima adunanza del Consiglio Valle, gli Assessori Bertschy e Balocco incontreranno i rappresentanti dell’Associazione Identità Comune di Chivasso e gli altri soggetti contemplati dalla mozione.