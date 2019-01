Valpelline: Concerto di Natale del complesso Hiboux en Musique

Un concertino di Natale un po' particolare fatto di note e ... racconti di Natale, è in programma sabato 29 dicembre nella Sala Polivalente di Valpelline (ex-centralina). Ore 20.45.

CHI SONO GLI HIBOUX EN MUSIQUE

Risale al 2010 quando per volontà dell’allora Biblioteca comunale Abbè Henry il Presidente decise di accettare la scommessa di attivare la prima “banda musicale” del comprensorio. La partenza è più che incoraggiante. Con la collaborazione dell’Istituzione Scolastica Grand Combin vengono coinvolti tutti i ragazzi delle Scuole Primarie e Media inferiore del comprensorio. Rispondono 17 ragazzi. In gran parte di Valpelline, ma anche qualcuno di Bionaz, Ollomont, Doues ed Oyace.

Vengono individuati gli “insegnanti” e con la collaborazione della Fondazione Istituto Musicale (dichiaratasi disponibile, in via straordinaria e per un breve periodo sperimentale, a fornire eventualmente i primi strumenti ai ragazzi in formazione) si parte. Siamo ad ottobre 2010.

Tutto il peso di questa avventura è sulle spalle della Biblioteca che, nel frattempo, cerca di darsi un minimo di organizzazione e di struttura per rispondere al meglio a questa sfida. Con la collaborazione di Stefano Viola, primo insegnante di tromba e trombone, ma soprattutto docente alla Fondazione Musicale, si elabora un piano di acquisti degli strumenti necessari per poter passare dalla “teoria” alla “pratica”. Il primo quadrimestre, infatti, è dedicato essenzialmente all’avvicinamento musicale di questi ragazzi che non avevano mai fatto musica. L’arduo compito viene svolto da Donatella Meneghini. Superato questo primo periodo di rodaggio, con la primavera e grazie all’importante investimento economico assicurato dal Comune di Valpelline, arrivano i primi strumenti e partono i corsi di Clarinetto (insegnante Mirco Rizzotto), Tromba e Trombone (Stefano Viola), Flauto (Antonella Reggiani), Corno (Walter Chenuil), Saxofono (Gaetano Seminara), percussioni (Emanuel Laurenzio).