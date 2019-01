La cultura Hare Krishna nelle vie di Aosta

Fino a sabato mattina se ne possono incontrare in centro città ad Aosta ma anche in altri comuni della Valle: quei ragazzi vestiti di arancione sono monaci del 'Movimento internazionale per la Coscienza di Krishna'.

I giovani Hare Krishna provenienti dal centro culturale di Torino, stanno distribuendo per strade e nei negozi dei volumi di saggistica culturale e religiosa, scritti da Swami Prabhupada, in lingua italiana. Le offerte saranno utilizzate per acquistare cibo che sarà poi distribuito ai bisognosi.

"Si tratta di una campagna per diffondere valori spirituali - si legge in una nota della sede torinese del Movimento - I ragazzi vi rilasceranno un pieghevole con tutte le informazioni sulle loro attività di volontariato e anche un gustoso biscotto biologico. Si tratta di un'occasione per poter conoscere da vicino la loro cultura e le loro tradizioni".

Gli Hare Krishna stanno attuando una 'maratona' cominciata a Vercelli un mese fa, proseguita ad Alessandria, Bra ed Alba e ora stanno toccando alcune località della Valle d'Aosta, tra cui Cervinia e Courmayeur.