PAPA: Il dono del Santo Padre ai senzatetto

«Ambulatorio – Madre di Misericordia»: la targa posta all’ingresso spiega chiaramente la missione del nuovo presidio medico-sanitario che l’Elemosineria apostolica apre sotto il colonnato del Bernini in piazza San Pietro. Sostituisce quello di San Martino, funzionante dal febbraio del 2016, ed è uno dei doni natalizio di Papa Francesco ai senzatetto, che sempre sotto il colonnato già ricevevano una prima assistenza medica, accanto agli altri servizi da tempo avviati, e molto frequentati, delle docce e della barberia.

I lavori, conclusi in questi giorni, sono stati progettati, guidati e realizzati dal Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, in coordinamento con la direzione di Sanità ed igiene: tre stanze attrezzate per le visite mediche, uno studio per la direzione, due bagni e una sala di accoglienza sono stati ricavati nei locali sotto il colonnato di destra, prima occupati dalle Poste vaticane. Il tutto è stato eseguito con grande sobrietà e dignità, ma utilizzando anche tecniche moderne e rispettando i necessari requisiti igienico-sanitari. Le stanze sono dotate di attrezzature e macchinari per visite mediche e alcune analisi strumentali.

L’ambulatorio sarà aperto per accogliere le persone bisognose tre giorni la settimana: lunedì, giovedì e sabato. La mattina del lunedì, inoltre, saranno possibili le visite e le cure da parte dei podologi. Per i restanti giorni, lo stesso ambulatorio rimarrà a disposizione per un primo pronto soccorso dei pellegrini durante le udienze o gli incontri del Papa in piazza San Pietro e nella Basilica vaticana.

Il servizio nel nuovo ambulatorio continuerà a essere svolto da volontari medici specialisti e personale sanitario della Santa Sede e dell’università di Roma - Tor Vergata, e dai volontari dell’Associazione medicina solidale e dell’Associazione italiana podologi. Inoltre, presso l’ambulatorio saranno promossi tirocini formativi per gli studenti e gli specializzandi della facoltà di medicina dell’ateneo romano di Tor Vergata.