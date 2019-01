Charvensod: Una serata per ricordare il sacrificio di tanti valdostani nella Grande guerra

Voluto dal Comune di Charvensod, per celebrare il centenario della fine della prima guerra mondiale, e prodotto grazie a un co-finanziamento dalla Regione autonoma Valle d’Aosta nell’ambito delle iniziative per il 70° anniversario della Resistenza della Liberazione e dell’Autonomia, il cortometraggio è liberamente ispirato a fatti realmente accaduti e al romanzo Gène e gli altri di Giancarlo Telloli.

“La nostra Amministrazione - commenta il sindaco, Ronny Borbey - crede fortemente nella trasmissione della memoria come collante per la comunità. Quest’anno abbiamo deciso di ricordare la Prima Guerra mondiale attraverso molteplici iniziative che hanno visto la presentazione del libro di Giancarlo Telloli Gène e gli altri, che racconta la storia del più giovane soldato di Charvensod caduto al fronte, un concerto realizzato dal Coro ANA Monte Cervino, oltre alle commemorazioni ufficiali. Con la presentazione del cortometraggio Là-bas, au front ricordiamo in particolare tre soldati di Charvensod: Eugène Lucianaz, Grat Lucianaz e Isaie Bienvenu Jorioz”.

Il cortometraggio è stato diretto da Alessandro Stevanon. “Abbiamo scelto di utilizzare lo strumento del cortometraggio, come già fatto due anni fa per il ricordo della Ricostituzione del nostro Comune, e la nostra Compagnia di teatro popolare si è cimentata, una volta ancora e con grande professionalità, in una nuova sfida - aggiunge Borbey -. Si è scelto di utilizzare il patois poiché questa storia drammatica doveva essere legittimamente raccontata nella lingua dei suoi protagonisti”.