La Regione razionalizza presenza in società partecipate

Il provvedimento amministrativo aggiorna il Programma approvato nel 2011 con la richiesta di alienazione dei Caseifici siti a Valtournenche e a Cogne, un complesso agricolo a Châtillon, il fabbricato ex Lavazza di Verrès.

L'Assemblea ha poi approvato, con 28 voti a favore e 6 astensioni (M5S e IC), l'atto di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi del decreto legislativo n. 175/2016, che prevede l'individuazione delle partecipazioni da mantenere e da razionalizzare, oltre che la fissazione degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate.

Il piano prevede la dismissione delle seguenti partecipazioni: Banca di Credito Cooperativo Valdostana (partecipazione indiretta di 2° livello, pari allo 0,01474%, detenuta da Cervino Spa e Struttura Vda); Cooperativa Forza e Luce di Aosta (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 0,006%, detenuta da Pila Spa); Air Zermatt AG indiretta di 2° livello pari allo 0,434%, detenuta da Cervino Spa); Società Sportiva dilettantistica Golf Club del Cervino Spa (indiretta di 2° livello pari allo 11,50%, detenuta da Cervino Spa); Maison de Cly srl (indiretta di 2° livello pari allo 15%, detenuta da Cervino Spa).

L'atto indica poi alcune azioni di razionalizzazione concernenti Vallée d'Aoste Structure (con l'obiettivo di individuare soluzioni che consentano di revisionare il modello di organizzazione e controllo della Società partecipata indiretta al 100% per il tramite di Finaosta) e le società COUP e NUV (mediante conferimento di incarico a Finaosta di procedere, entro un anno, alla fusione delle due società).

Sono, invece, confermate, senza interventi di razionalizzazione, le seguenti partecipazioni: Finaosta Spa (partecipata direttamente al 100%); Società di Servizi Spa (direttamente al 100%); Casinò de la Vallée Spa (direttamente al 99,96%); INVA Spa (direttamente al 75%); SITRASB Spa-Società italiana per il Traforo del Gran San Bernardo (direttamente al 63,50%); Servizi Previdenziali Valle d'Aosta Spa (direttamente al 50% e indirettamente al 50%); AVDA Spa (direttamente al 49%); RAV Spa-Raccordo Autostradale Valle d'Aosta (direttamente al 42%); SAV Spa-Società Autostrade Valdostane (direttamente al 28,72%); VALECO Spa (direttamente al 20%); SITMB Spa-Società italiana per azioni per il Traforo del Monte Bianco (direttamente al 10,63%); Consorzio Topix-Torino e Piemonte Exchange Point (direttamente al 0,31%); Aosta Factor Spa (partecipata indirettamente al 79,31% per il tramite di Finaosta Spa); Autoporto Valle d'Aosta Spa (indirettamente al 98% per il tramite di Finaosta Spa); Cervino Spa (partecipata indirettamente al 86,33% per il tramite di Finaosta Spa); Compagnia Valdostana eelle Acque-CVA Spa (indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta Spa); Courmayeur Mont Blanc Funivie-CMBF Spa (indirettamente al 92,47% per il tramite di Finaosta Spa); Funivie Monte Bianco Spa (indirettamente al 50% per il tramite di Finaosta Spa); Funivie Piccolo San Bernardo Spa (indirettamente al 68,72% per il tramite di Finaosta Spa); ISECO Spa (indirettamente al 20% per il tramite di Finaosta Spa); Monterosa Spa (indirettamente al 87,42% per il tramite di Finaosta Spa); PILA Spa (indirettamente al 84,69% per il tramite di Finaosta Spa); Progetto Formazione Scrl (indirettamente al 91,77% per il tramite di Finaosta Spa); SIMA Spa (indirettamente al 49% per il tramite di Finaosta Spa); VALFIDI Sc (indirettamente al 2,62% per il tramite di Finaosta Spa); SISEX Sa (indirettamente al 31,75% per il tramite di SITRASB Spa); Reveal La Thuile Scrl (indiretta di 2° livello pari al 40%, detenuta da Funivie Piccolo San Bernardo Spa); CVA Trading Srl (indirettamente al 100% per il tramite di CVA Spa); CVA Vento Srl (indirettamente al 100% per il tramite di CVA Spa); DEVAL Spa (indirettamente al 100% per il tramite di CVA Spa); Le Brasier Srl (indirettamente al 13,70% per il tramite di CVA Spa); TELCHA Srl (indirettamente al 30,32% per il tramite di CVA Spa); Valdigne Srl (indirettamente al 75% per il tramite di CVA Spa).