Brissogne: Nel 2019 sarà realizzata la rotonda sulla statale 26

La richiesta di informazione della minoranza riguardo la situazione dei ponti e viadotti presenti nel territorio comunale ha dato modo al sindaco, Bruno Menabreaz, per informare il Consiglio comunale di Brissogne che nel 2019 l’Anas realizzerà la rotonda sulla statale 26. In precedenza ha ricordato che alcuni anni fa, sono state eseguite le verifiche statiche sul ponte che attraversa la Dora. Il ponte era risultato stabile, ma deve essere adeguato alla nuova normativa antisismica.

L’Assemblea ha approvato il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31 dicembre 2017, evidenziando il possesso di quote in Inva, Celva, Sil e Autoporto. Il sindaco ha ricordato che, alla fine del 2017, il Consiglio aveva deliberato la dismissione delle quote relative all’Autoporto. A settembre, tuttavia, il bando è andato deserto. L’Amministrazione comunale intende dunque attivare la procedura per il recesso delle quote azionarie.

Inoltre, il Consiglio ha deciso (astensione minoranza) di mantenere inalterate le tariffe in vigore, fatta eccezione per quanto disposto dalla legge nazionale o dal Sub-ato (servizio idrico). Inoltre, è stata introdotta una tariffa per l’inumazione delle salme nel cimitero comunale.

Il Consiglio ha deciso l’acquisizione del tratto di strada Grand Brissogne-Ayettes, realizzato circa 40 anni fa.

Il Consiglio ha anche approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica preliminare per i lavori di sistemazione idraulica del tratto del torrente Laures a valle e a monte della briglia di Vaud. L’intervento, che richiede un finanziamento di circa 650mila euro, prevede il rifacimento del ponte, la realizzazione di una platea di fondo e di taglioni.