69e Parlement Jeunesse du Québec: Nicolò Alessi et Luca Distasi représenteront la Vallée d'Aoste

Pour la deuxième fois, le Conseil de la Vallée sera représenté au Parlement Jeunesse du Québec: ce sont Nicolò Alessi et Luca Distasi qui participeront à la 69e session de la simulation non partisane de travaux parlementaires convoquée du 26 au 30 décembre 2018 à l'Assemblée nationale québécoise.

Nicolò Alessi (foto), 26 ans et résidant à Introd, est avocat stagiaire après avoir obtenu son diplôme en droit à l'Université de Turin; il a participé au cours de haute formation finalisé à la préparation d'experts et fonctionnaires parlementaires organisé par le Centre "Studi e Ricerche parlamentari Silvano Tosi" de Florence.

Luca Distasi, 25 ans, résidant à Châtillon, est étudiant en ingénierie civile à l'Ecole polytechnique de Turin, en se focalisant sur l’optimisation des systèmes hydrauliques; il a participé à la première édition du Conseil des Jeunes Valdôtains et, depuis, il est engagé activement dans l'association.

Les deux jeunes auront l'opportunité d'apprendre les rouages de la démocratie québécoise: occupant les sièges de véritables députés, les participants émettent leur opinion, préparent leurs interventions en Chambre, défendent leur point de vue, et sont appelés à voter pour ou contre des projets de loi entièrement rédigés par leurs pairs. Les thèmes choisis cette année portent sur la procréation assistée, le transport durable, la justice algorithmique, le statut de l'artiste.

«La valorisation de la jeunesse combinée à la promotion de la francophonie et à l'apprentissage de la démocratie est désormais une belle tradition de notre Assemblée législative - dit le Président du Conseil, Emily Rini -. Avoir l'opportunité de vivre des expériences de brassage culturel et de nourrir la réflexion par l'échange de points de vue différents concourt à l'ouverture et à l'épanouissement de nos jeunes. Je suis contente qu'il y ait un grand intérêt pour ces initiatives et je suis certain que Luca et Nicolò sauront profiter amplement de cette activité, en renforçant ainsi les liens entre jeunes francophones.»

Les candidats ont été sélectionnés par un jury qui a examiné les candidats au biais d’un entretien qui a permis d’évaluer leur motivation et juger leur compétence dans l’expression orale.