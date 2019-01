Domani mercoledì 26 dicembre saint Etienne

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Mercoledì 26 dicembre

Priorato di Saint-Pierre - mattino

S. Messa e incontro con i Sacerdoti del Priorato

Giovedì 27 dicembre

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 28 dicembre

Vescovado - ore 9.30-12.30

Riunione Consiglio dei Vicari e Collegio dei Consultori

Sabato 29 dicembre

Brissogne, Casa Circondariale - ore 14.00 e ore 15.00

Ss. Messe in occasione del S. Natale

Domenica 30 dicembre

Cattedrale - ore 20.30

Veglia di preghiera per la Famiglia

Lunedì 31 dicembre

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa di Ringraziamento e Te Deum

con le Parrocchie del Centro storico

La Chiesa celebra Santo Stefano Primo martire

Primo martire cristiano, e proprio per questo viene celebrato subito dopo la nascita di Gesù. Fu arrestato nel periodo dopo la Pentecoste, e morì lapidato. In lui si realizza in modo esemplare la figura del martire come imitatore di Cristo; egli contempla la gloria del Risorto, ne proclama la divinità, gli affida il suo spirito, perdona ai suoi uccisori. Saulo testimone della sua lapidazione ne raccoglierà l'eredità spirituale diventando Apostolo delle genti.

Il sole sorge alle ore 8,08 e tramonta alle ore 16,39.

Calendario delle Celebrazioni

presiedute da Mons. Vescovo DURANTE LE FESTE NATALIZIE 2018-2019