Saint Christophe: Ai cretoblen e alle cretoblentse piace fare il pane nero

La campagna di apertura invernale 2018 del forno comunale a Sorreley ha riscontrato un grande successo di partecipazione delle famiglie delle scuole del Plesso di Bret e alcune Associazioni che hanno prodotto, in tre settimane, più di 35 quintali di pane. Lo ha detto nel corso dei lavori del Consiglio comunale di Saint Christophe, il consigliere Luciano Fonte, presidente del Comitato del Forno.

Dopo la bella notizia il Consiglio ha approvato all’unanimità la convenzione tra i tre Comuni associati: Saint-Christophe, Quart e Brissogne, per il rinnovo del servizio di Tesoreria fino al 31 dicembre 2022. Inoltre ha il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni al 31 dicembre 2017.

Il Comune ha chiuso la sua partecipazione con la Bccv e continua a essere socio di Celva, Inva e Ceg. Il Consiglio ha pure approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica per i lavori di adeguamento della strada Pallein-Les Rouiyes, ai fini del miglioramento del servizio per il plesso scolastico.

E’ prevista la realizzazione di un marciapiede sul lato Sud, per permettere alle zone residenziali di accedere in sicurezza alla scuola per via pedonale. Saranno contestualmente ammodernati i servizi di illuminazione pubblica. Il costo complessivo dell’intervento sarà di 800 mila Euro.