Nus: Il Consiglio comunale rinuncia alle indennità di carica

Una testimonianza di servizio ai cittadini, che ben si coniuga con il periodo natalizio, è giunta dal Consiglio comunale di Nus. Infatti i cinque consiglieri di maggioranza hanno annunciato di rinunciare al gettone di presenza, mentre i quattro di minoranza lo devolveranno ad associazioni del territorio.

La decisione nel corso dell’adunanza del 20 dicembre nel corso del quale il sindaco, Camillo Rosset ha annunciato che i lavori della rotatoria Plantayes sono stati aggiudicati a un’azienda campana e dovrebbero, salvo imprevisti, riprendere i lavori. Ha anche segnalato che una serie di lavori sono stati aggiudicati in tempo utile per rientrare nell’utilizzo degli spazi finanziari verticali 2018.

Sono state confermate le aliquote e imposte comunali, le tariffe per la fruizione di beni e servizi e determinazione delle percentuali di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2019. In relazione al costo di affitto delle sale comunali da parte delle associazioni, una serie di valutazioni sono state effettuate dalla Commissione, che ha definito un costo a metro quadro, differenziato per struttura. È stato comunque deciso che, in funzione della valenza sociale delle attività, l’Amministrazione potrà concedere delle riduzioni. La gratuità è stata concessa, sulla base di specifica norma, ai Vigili del Fuoco volontari.

È stato posto in approvazione il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2019. L’immobile da alienare è l’ex scuola di Blavy, che ha un valore di perizia di 150mila euro. L’opposizione ha proposto di individuare meccanismi di frazionamento dell’immobile o del pagamento che potrebbero facilitare l’alienazione, che la maggioranza ha accettato di valutare.

Sono stati quindi approvati il Bilancio di previsione 2019/2021 e il relativo Documento unico di programmazione semplificato. Il documento economico pareggia sulla cifra di 6.173.746,35 euro e il sindaco lo ha definito prudenziale, con poco spazio lasciato agli investimenti (in attesa di prossimi trasferimenti), che si assestano su 1.583.000 euro. Il revisore dei conti, nella sua relazione, ha valutato positivamente il fatto che l’indebitamento, a fine 2019, si attesterà su 552mila euro di debito residuo.

La minoranza ha lamentato l’assenza di condivisione nonostante potesse essere portatrice di istanze e di competenze nonché rappresentativa di una parte della popolazione. Il sindaco ha risposto che il vero documento strategico sarà la prima variazione di Bilancio e che, in quel contesto, la maggioranza valuterà se aprire un confronto con la minoranza. In sede di voto, si sono astenuti l’opposizione e il consigliere Remo Domanico.