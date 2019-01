Fenis: In bilancio le risorse per una nuova centralina idroelettrica

Ammonta a oltre 3,3 milioni di euro il bilancio di previsione 2019/21 del Comune di Fenis approvato dal Consiglio comunale.

Come ha spiegato l’assessore al bilancio, Ennio Cerise, il capitoli di spesa destinati agli investimenti presentano una disponibilità di 530 mila euro così ripartiti: 300 mila euro per la realizzazione di una centralina sull’acquedotto comunale; 12 mila euro per uno studio dell’area circostante il Castello (riqualificazione turistica); 10 mila euro per uno studio di compatibilità sulla zona rossa sita sopra all’area del Castello (al fine di proseguire con l’intervento di riqualificazione della cascina del Castello); 30 mila euro per un incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva della copertura del campo da bocce; 40 mila euro per gli asfalti; 20 mila euro per il completamento dell’area Chez-Sapin. L’assessore ha poi precisato che non è stato applicato l’avanzo, il cui utilizzo sarà definito nel corso del 2019, garantendo ulteriori risorse.

Il Consiglio ha poi approvato alcune modifiche al regolamento per l’attuazione delle imposte di soggiorno: ora, le strutture ricettive che sono aperte per meno di 6 mesi l’anno possono presentare un’unica dichiarazione.

I lavori sono proseguiti con la ricognizione ordinaria delle società partecipate. Il Comune detiene quote in Celva, Inva spa e Hydroélectrique.

È stato approvato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l’anno 2019 senza che sia inserita nessuna iniziativa.

Sono state determinate le indennità di funzione e i gettoni di presenza da corrispondere agli amministratori e ai consiglieri comunali, nonché ai componenti della Commissione edilizia comunale nel 2019. Il Consiglio ha deciso di mantenere tali somme invariate rispetto a quelle del 2018.

Il Consiglio ha poi approvato l'Accordo di programma per l’azione del Piano di zone della Valle d’Aosta 2019/21.

In chiusura, è stata integrata la deliberazione con la quale il Consiglio comunale aveva delegato la riscossione coattiva dei tributi ad Agenzia delle entrate.