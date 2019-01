Courmayeur: I Provvedimenti della Giunta municipale

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ALLOGGIO PALAZZO AUTOSTAZIONE - DOCUMENTO PRELIMINARE PROGETTAZIONE

L’Amministrazione comunale ha valutato la necessità di procedere a una serie di interventi di riqualificazione dell’alloggio situato presso il palazzo dell’Autostazione di Courmayeur. A questo proposito la delibera approvata dalla Giunta avvia le procedure relative all’aggiudicazione degli incarichi di progettazione. Con la ristrutturazione dell’immobile sarà creato uno spazio aggiuntivo per il comparto Turismo del Comune (CSC + Assessorato), da destinare all’accoglienza, anche istituzionale, e a magazzino/archivio, attraverso una ristrutturazione dell’immobile interna ed esterna, che ne consegua la riqualificazione architettonica, funzionale ed energetica, pur non variandone l’attuale distribuzione plano-volumetrica.

CENTRO CONFERIMENTO RIFIUTI IN STRADA LARZEY-ENTREVES - LAVORI RIQUALIFICAZIONE E APPROVAZIONE DOCUMENTO PRELIMINARE DELLA PROGETTAZIONE

Al fine di una riqualificazione ambientale, estetica e funzionale del Centro conferimento rifiuti in Strada Larzey-Entrèves e delle infrastrutture esistenti, la Giunta comunale ha approvato il documento preliminare di progettazione dell’intervento, per una migliore sicurezza e per un più agevole conferimento dei rifiuti.

ACQUISIZIONE IN COMODATO GRATUITO DELL'OPERA "LE MONTAGNE" DALL'ARCHIVIO GRIBAUDO DI TORINO PER ANNI 5 (2019/2023)

E’ stata acquisita in comodato d’uso gratuito, l’opera del Maestro EZIO GRIBAUDO, a seguito della proposta di concessione in comodato pervenuta al Comune. L’opera in questione era già stata esposta a Courmayeur presso il Museo delle Guide nel 2014, opera del Maestro Gribaudo Ezio di Torino. Nello specifico si tratta di un trittico in tecnica mista dal titolo “Le montagne”, anno 1990 (cm 76 x 90 – 60 x 90 – 68 x 90), che viene acquisita per un periodo di 5 anni a far data dal 01.01.2019, con possibilità di proroga. L’opera troverà spazio inizialmente all’interno della Biblioteca comunale.

CONCESSIONE RICONOSCIMENTO PERSONE ULTRANOVANTENNI RESIDENTI ANNO 2019

La Giunta comunale offrirà un dono (floreale oppure un centro gastronomico) al momento del compleanno di tutte le persone ultranovantenni residenti nel Comune, per il contributo umano fornito alla Comunità. La Giunta ha deciso di riconoscere attraverso questo atto la valenza sociale del dono oltre alla valorizzazione delle radici e tradizioni locali.

REVOCA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 73 DEL 29/06/2017 AD OGGETTO: "DELEGA DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA' ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE”

La deliberazione della Giunta Comunale fa seguito alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 30/11/2018, con la quale sono state affidate le attività per il periodo di cinque anni, di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali, delle sanzioni del Codice della strada, nonché delle entrate derivanti da leggi e regolamenti dello scrivente Ente, in modo non esclusivo, al soggetto pubblico Agenzia delle Entrate - Riscossione. Per ulteriori dettagli è possibile consultare la sezione “delibere” del sito del Comune di Courmayeur: www.comune.courmayeur.ao.it