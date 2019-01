Intensificati i controlli delle Forze dell'ordine per un 'Natale sicuro'

Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia locale hanno potenziato i servizi di prevenzione crimine e di controllo del territorio durante le festività natalizie e di Capodanno.

Ad Aosta come un pò ovunque sul territorio valdostano, sono stati attivati in questi giorni diversi posti di blocco; particolarmente efficace quello ideato dai carabinieri di Nus alla rotonda di Quart, dove è stato creato un corridoio di transito obbligato per le auto provenienti da Aosta, coinvogliate nel piazzale-parcheggio lungo la Statale 26 e fatte transitare in ben tre diverse postazioni di controllo.

Ad oggi, vigilia di Natale, sono state fermate da sabato in tutta la Valle oltre 1.200 vetture e identificate quasi ottocento persone.