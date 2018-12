OGGI domenica 16 dicembre sainte Albine, Adélaide, Alice

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 17 dicembre

Aosta, Ospedale Umberto Parini - mattino

Visita ai degenti

Reparto di Psichiatria - ore 15.00

S. Messa in preparazione al Natale e visita ai degenti

Martedì 18 dicembre

Cattedrale - ore 11.00

S. Messa in preparazione al Natale per le Forze Armate

Vescovado - pomeriggio

Udienze

Mercoledì 19 dicembre

Aosta, Ospedale Umberto Parini - mattino

Visita ai degenti

Aosta, Ospedale Umberto Parini - ore 16.00

S. Messa in preparazione al Natale

Giovedì 20 dicembre

Visita ai sacerdoti

Venerdì 21 dicembre

Aosta, Ospedale Beauregard - mattino e pomeriggio

Visita ai degenti

Lunedì 24 dicembre

Aosta, Ospedale Beauregard - ore 16.30

Natale del Signore - S. Messa della Vigilia

Cattedrale - ore 22.00

Natale del Signore - S. Messa della Notte

Martedì 25 dicembre

Cattedrale - ore 10.30

Natale del Signore - S. Messa del Giorno

Mercoledì 26 dicembre

Priorato di Saint-Pierre - mattino

S. Messa e incontro con i Sacerdoti del Priorato

Giovedì 27 dicembre

Vescovado - mattino

Udienze

Venerdì 28 dicembre

Vescovado - ore 9.30-12.30

Riunione Consiglio dei Vicari e Collegio dei Consultori

Sabato 29 dicembre

Brissogne, Casa Circondariale - ore 14.00 e ore 15.00

Ss. Messe in occasione del S. Natale

Domenica 30 dicembre

Cattedrale - ore 20.30

Veglia di preghiera per la Famiglia

Lunedì 31 dicembre

Cattedrale - ore 18.00

S. Messa di Ringraziamento e Te Deum

con le Parrocchie del Centro storico

La Chiesa onora Sant' Adelaide Imperatrice

Nata nel 931 da Rodolfo, re di Borgogna, e da Berta, figlia di Burcardo, duca di Svevia, Adelaide all'età di sei anni rimane orfana di padre e nel 947 sposa Lotario, re d'Italia. Rimasta vedova dopo soli tre anni di matrimonio, viene perseguitata e messa in prigione da Berengario II del Friuli, che si era impadronito del regno d'Italia, essendosi lei rifiutata di sposarne il figlio. Liberata da Ottone I, lo sposerà e ne avrà tre figli, tra cui il futuro Ottone II. Nel 962 papa Giovanni XII la incorona unitamente a suo marito Ottone I. Dopo la morte di questi esercita la tutela del minorenne Ottone III, suo nipote, reggendo l'impero. Attenta agli ultimi e agli indigenti, Adelaide è in stretti rapporti con il movimento di riforma di Cluny, specialmente con gli abati Maiolo e Odilone, il quale ne compone la «Vita». Costruisce chiese e monasteri, beneficando particolarmente i cenobi di Peterlingen, San Salvatore di Pavia e Selz. In quest'ultimo monastero benedettino, da lei fondato presso Strasburgo, Adelaide si ritira fino alla morte nel 999. Presto venerata come santa in Alsazia, viene canonizzata da Urbano II nel 1097.

