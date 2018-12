Il periodo natalizio con i suoi simboli “Presepi da gustare”, proposta da copiare

Non lasciatevi trarre in inganno dal titolo. “Presepi da gustare”, si: “presepi da mangiare”, no. E non è un gioco di parole. La redazione di MA.TE’. (Magazine du Terroir) questa volta vi porterà alla scoperta di una iniziativa simpatica e curiosa promossa già da qualche anno in un piccolo paese del Piemonte: Venaus. Nella Valle di Susa. E si chiama proprio “Presepi da Gustare” perché tutto il paese si impegna (attraverso le singole famiglie) a realizzare dei Presepi nelle diverse frazioni.

Ma diventa anche l’occasione per promuovere un “percorso” enogastronomico. Da qui l’abbinamento “Presepi” da ”Gustare”. Partendo, infatti dalle frazioni più alte, mano a mano che si visitano le singole frazioni sono previste soste in cui prendere l’aperitivo, poi la torta salata, la crema contadina ... ecc. ecc. fino al vin-brulé finale.

Un’idea da copiare? Sta alle amministrazioni locali valutarne la fattibilità. La redazione vi invita a ... guardare. Ma nella puntata natalizia saranno presenti, come sempre, anche alcuni momenti di informazione più spicciola legati a curiosità, tradizioni, modi di dire e .. indovinelli del mondo popolare.

Per chi vuole saperne di più l’appuntamento è per venerdì 21 dicembre alle ore 20.00 sulle frequenze della Struttura programmi di Rai Tre Valle d’Aosta.

Nel frattempo gli auguri della Redazione vanno a tutti i telespettatori che ci hanno seguiti con affetto durante il 2018 e che speriamo di ritrovare nell’anno nuovo.