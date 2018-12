Prestiti natalizi a sorpresa nella Biblioteca regionale dal 15 dicembre

Anche quest'anno la Biblioteca regionale di Aosta Bruno Salvadori propone l’iniziativa 'Prestiti natalizi a sorpresa', per un dicembre ricco di sorprese per tutti i gusti.

A partire dal 15 dicembre, gli utenti potranno scegliere e prendere in prestito il proprio pacco natalizio. All’interno potranno trovare romanzi, saggi e DVD o CD, scelti dal personale della Biblioteca.

Quest’anno l’ispirazione ha condotto alla scienza culinaria come metafora di vita, come invito ad assaporare il patrimonio di conoscenza contenuto nei documenti proposti dalla Biblioteca.

L'utente potrà scegliere il proprio pacco “Ingredienti: ...“ accompagnato da alcuni termini che ne suggeriscono il contenuto e che, come in una vera ricetta di cucina, combinano gusti diversi.

Occorrerà leggere attentamente l’etichetta facendosi ispirare dagli “ingredienti” che, oltre ad essere buoni e saporiti, avranno un tocco di originalità per essere apprezzati anche dai palati più esigenti. Tantissimi e diversi gli argomenti contenuti in ciascun pacco: non solo narrativa, ma anche arte, storia, filosofia, salute, viaggi, e tanto altro ancora. Il tutto rigorosamente "a scatola chiusa", con l'opportunità di vivere e scoprire strade diverse rispetto alle proprie preferenze letterarie, musicali e cinematografiche.

L'iniziativa risponde alle molte richieste avanzate dagli utenti. Dopo aver scelto il pacco ci si potrà recare presso il bancone per la registrazione del prestito a pacco chiuso. La durata del prestito rimarrà quella prevista dal regolamento: 30 giorni per i libri, 15 giorni per i CD e 7 giorni per i DVD; la restituzione potrà essere effettuata come per gli altri documenti in qualsiasi biblioteca del Sistema bibliotecario valdostano.

I pacchi saranno esposti, fino a esaurimento sorprese, all'ingresso della Sezione adulti.

Per ogni informazione, rivolgersi a: Assessorato Istruzione e Cultura - Sistema bibliotecario - Biblioteca regionale Bruno Salvadori di Aosta-sezione adulti - tel. 0165/274802; e-mail pib.adulti@regione.vda.it