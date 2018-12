Al via il contest fotografico VdA Mountain Day

Sono 167 i concorrenti che hanno iscritto le loro fotografie al concorso #vdamountainday.Oltre che dalla Valle d’Aosta, provengono da Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana e persino dal Canada.

Hanno sviluppato, ognuno con il suo stile, il tema: Le Ombre della Valle d’Aosta. Ora la Giuria tecnica (composta da Massimo Arcaro, Giovanni Di Nino e Roberto Vallet) è al lavoro per esprimere le proprie valutazioni.

In premio, un cofanetto viaggio per due persone in una capitale europea, offerto dall’agenzia di viaggi NuovoMondo, e buoni acquisto del valore di 200 e 100 euro, offerti dalla società di assistenza informatica Klinica e da Photopoint per la realizzazione di stampe fotografiche.

Le fotografie più votate su Facebook, Twitter e Instagram riceveranno invece cestini di prodotti valdostani selezionali da Cofruits.La cerimonia di premiazione di svolgerà, martedì 11 dicembre, alle ore 17,30, nella sala espositiva Finaosta, e sarà un omaggio alla Giornata internazionale della Montagna, istituita dalle Nazioni Unite.

Contestualmente si svolgerà anche l’inaugurazione della mostra con i migliori scatti presentati, che resterà aperta sino al 21 dicembre compreso. Ai partecipanti, il ristorante Oriental Bambù offrirà un rinfresco. Durante il periodo di apertura, vi sarà una serie di eventi che avranno inizio alle ore 18, saranno trasmesse, in live streaming, su www.bobine.tv.

Questo il programma: 13 dicembre ore 17,30, – l'attrice Lucia Zanin, della compagnia teatrale Palinodie proporrà una lettura di brani scelti sul tema Le Ombre. 18 dicembre, ore 17,30 - i fotografi vincitori del contest metteranno a confronto i loro diversi modi di fotografare le ombre 20 dicembre ore 17,30 – il vicepresidente della Cofruits Michele Desaymonet illustrerà il tema: L’esperienza della Cofruits nella valorizzazione dei prodotti enogastronomici e artigianali della Valle d’Aosta 21 dicembre, ore 17,30 - asta benefica dei pannelli esposti, autografati dagli autori, il cui ricavato sarà devoluto all'Aido – Associazione italiana donatori organi, sezione Valle d’Aosta.