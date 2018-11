IL POUSSA CAFE - DISPACCIO DEL 28 NOVEMBRE APRÈS-MIDI @ MANGIAPANE A TRADIMENTO @

Hanno ragione i M5S, cosa servono il Parlamento ed i Consigli Regionali così numerosi. Servono a nulla, in VdA le vicende di questi mesi lo testimoniano e lo provano. Sono 7 mesi che assistiamo ad un teatrino inconcludente con una maggioranza/minoranza che non governa e che baruffa ed i problemi non vengono affrontati. In Germania, dopo un risultato di quasi parità tra i due partiti maggiori , hanno creato ...La Grosse Koalitionen.., noi abbiamo invece assistito al Grosso Casino e pagato 35 stipendi per 7 mesi per nulla.

Come sarebbe meglio un consiglio regionale di 11 persone di cui 4 di minoranza e 6 di maggioranza che governano, ed elezione diretta del presidente! Ventiquattro stipendi risparmiati, questo è il vero abbattimento dei costi della politica, non l’ambassade lo stipendio a tutti per continuare a stare seduti e non fare nulla!(anla)

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Nella tradizione valdostana dopo il caffé, c'è il poussa café per digerire meglio. Il poussa café che serve aostacronaca.it è un cocktail anacolico di gusti e umori dei valdostani. E' una rubrica senza pretese, quasi seria, che riporta, anche, tante verità, coordinata da Anny Vigo. Non sono solo pettegolezzi ma anche discussioni, apprezzamenti, disgusti e interesse per tutti e per tutti i colori. Chi vuole far parte della redazione a titolo volontaristico invii un WhatsApp al 335 6812304. In attesa di trovare nuovi locali la sede del Il Poussa Café è in via E. Aubert 43.